Cet outil IA peut modifier 10 000 images en un seul clic

Adobe dévoile un nouvel outil pour la suite Firefly. Il peut gérer les modifications de 10 000 fichiers en même temps, ce qui en fait un programme parfait pour gagner énormément de temps.



En tant que spécialiste de la création graphique (entre autres), Adobe ne pouvait pas rater le virage de l'intelligence artificielle. Et quitte à équiper ses logiciels Photoshop, Premiere Pro ou encore Illustator d'outils boostés à l'IA, la firme a fait les choses en grand en créant Firefly, une suite dédiée disponible sur le Web. Parmi les possibilité les plus connues, citons le Remplissage génératif, qui peut créer un arrière-plan en fonction de vos instructions.

Mais ce n'est pas qui nous intéresse ici. Dans un post mis en ligne puis supprimé depuis, Adobe annonce l'arrivée de Firefly Bulk Create en version bêta. La fonctionnalité prend la forme de deux outils distincts. Le premier est appelé Remove Background (supprimer l'arrière-plan), le deuxième Resize (redimensionner). Si les 2 noms ne laissent aucun doute quant à leur utilité, ils impressionnent surtout par leur capacité de traitements simultanés.

Adobe lance un outil IA capable de transformer 10 000 images en même temps

Le fonctionnement de Remove Background est simple. Vous choisissez une image depuis votre PC ou un service de stockage en ligne et cliquez sur le bouton pour que l'arrière-plan disparaisse. Il est également possible de demander son remplacement par une autre image, ou bien par couleur définie par vos soins via son code HEX. Plusieurs variations sont alors créées afin que vous puissiez faire un choix.

Lire aussi – Adobe lance un nouvel outil IA qui supprime les reflets de vos photos

L'outil Resize est similaire. Il intègre des dimensions populaires comme celles des bannières publicitaires publiées sur Facebook, TikTok ou Instagram. L'image sélectionnée sera alors étendue par l'IA afin de correspondre au format souhaité. Firefly Bulk Create peut traiter jusqu'à 10 000 fichiers en même temps, ce qui en fait un sérieux atout pour les professionnels. En revanche, il faudra payer un montant encore inconnu pour le faire, vraisemblablement via le service Firefly Premium.

Source : The Verge