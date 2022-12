Abonnement PlayStation Plus : voici comment profiter de 50% de réduction

Après un week-end d'accès gratuit à PlayStation Plus, Sony vient de lancer une grande opération promotionnelle sur son service en ligne. Les formules Essential, Extra et Premium font respectivement l'objet d'une réduction de 50%, 30% et 25%. L'offre est valable pour une durée limitée.

Si vous n'êtes pas abonné à PlayStation Plus, c'est le moment plus que jamais de découvrir la nouvelle version du service de Sony. Elle était déjà gratuite le week-end des samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 pour les non-abonnés. Et désormais, vous pouvez vous abonner en profitant d'une réduction allant jusqu'à 50% sur les trois formules du service.

L'offre est valable uniquement sur les abonnements d'un an. La formule Essential est disponible à 29,99 € au lieu de 59,99 €, ce qui correspond à 50% de réduction. La formule Extra est à 69,99 € au lieu de 99,99 € (-30%). Et enfin, si vous préférez l'abonnent PlayStation Plus Premium avec un maximum d'avantages, il est à 89,99 € au lieu de 119,99 € (-25%).

Comment profiter de l'abonnement PlayStation Plus à moitié prix ?

Pour profiter de l'offre, il suffit de ne pas avoir un abonnement PlayStation Plus en cours de validité. La promotion s'adresse donc uniquement aux nouveaux abonnés ou à ceux dont l'abonnement avait déjà pris fin avant le lancement de la promo. Si vous voulez profiter de l'offre, elle est ouverte jusqu'au 20 décembre 2022 inclus.

Il faut d'abord vous connecter à votre compte pour voir les prix promotionnels. Si vous n'avez pas l'offre via le site ou l'application, connectez-vous depuis votre console PS4 ou PS5.

Pour rappel, le nouveau PlayStation Plus est la réponse de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft. La formule de base (Essential) reprend les avantages de l'ancien PS Plus, à savoir : l'accès au multijoueur en ligne, des jeux mensuels gratuits chaque mois, des réductions exclusives ou encore le stockage dans le Cloud, pour ne citer qu'eux.

La formule Extra donne droit à tous les avantages de l'abonnement de base, avec en plus l'accès à un catalogue de 400 jeux jouables localement. Ils comprennent des blockbusters venant des studios de Sony ou d'éditeurs tiers.

Enfin, en choisissant l'abonnement PlayStation Plus Premium, vous profitez de tous les avantages des deux formules précédentes en plus de 340 jeux rétro accessibles en streaming ou en local. Il s'agit de titres de la PS1, des PlayStation 2 et 3 ou encore de la PlayStation Portable. Cette formule de la PS Plus permet aussi de tester de nouveaux jeux en avant-première.