Le PlayStation Plus est gratuit le temps d’un week-end, il va falloir faire vite

Si vous avez toujours voulu savoir si le PlayStation vaut de payer son abonnement, c’est le moment ou jamais d’en avoir le cœur net. En effet, du samedi 10 décembre jusqu’au dimanche 11 au soir, les joueurs avec un compte PSN peuvent profiter gratuitement des services en ligne proposés par Sony. En revanche, l’offre prendra fin dès le jour suivant.

Vous ne savez pas encore quoi faire de votre week-end ? Voici une proposition alléchante pour tous les joueurs possédant une PS4 ou une PS5. En effet, Sony vient d’annoncer un joli cadeau de Noël à tous ses utilisateurs : le temps d’un week-end, tous les joueurs pourront profiter gratuitement du PlayStation Plus. L’opération débutera ce samedi 10 décembre et sera valable jusqu’au dimanche 11 décembre au soir.

En d’autres termes, il ne va pas falloir tarder à se connecter si vous souhaitez profiter pleinement des services offerts par l’abonnement de Sony. Assurez-vous bien d’avoir un compte PSN au préalable, car celui-ci est indispensable pour se connecter au PlayStation Plus. De la même manière, il vous faudra avoir une connexion Internet avec un bon débit. Pour rappel, ce dernier permet de jouer en ligne avec d’autres joueurs, amis ou non, en coop ou en compétitif selon le jeu sélectionné.

Profitez de deux jours complets de PlayStation plus gratuit

Justement, ce ne sont pas les expériences multijoueurs qui manquent sur PS4 et PS5. On pense bien entendu aux grands classiques que sont FIFA et Call of Duty, mais également à d’autres titres plus indépendants comme l’excellent It Takes Two qui nécessaire d’être deux pour être lancés. Si vous n’avez jamais eu l’occasion de tester ces jeux en ligne, c’est donc le moment ou jamais.

Car toute bonne chose a une fin, et l'offre de Sony ne sera plus valable dès le lundi suivant. Pour continuer à profiter de ses services, il faudra souscrire un abonnement. Pour rappel, vous pourrez également télécharger gratuitement les jeux offerts du mois aux abonnés. La liste de décembre est d'ores et déjà disponible : il s'agit de Mass Effect Legendary Edition, Biomutant, Divine Knockout.