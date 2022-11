God of War Ragnarök est disponible sur PS5 et PS4 : ce qu’il faut savoir au lancement

Kratos et Atreus font leur retour dans God of War Ragnarök, qui nous offre une nouvelle immersion dans la mythologie nordique. Gameplay, combats, narration, accessibilité, cette suite apporte des nouveautés et s’améliore sur tous les points par rapport à son illustre prédécesseur.

L’exclusivité PlayStation God of War Ragnarök sort ce 9 novembre 2022. La dernière mouture de la licence culte des consoles de Sony améliore encore la formule pour proposer une expérience de jeu extraordinaire et faire vivre des sensations et émotions comme peu d’autres jeux peuvent y prétendre. Notre test attribue d’ailleurs à God of War Ragnarök la note maximale.

La relation entre Kratos et Atreus évolue

L’une des principales nouveautés introduites par le précédent God of War fut la présence d’un personnage aux côtés de Kratos : son fils Atreus. Les développeurs l’ont exploité pour proposer de nouvelles fonctionnalités de gameplay et améliorer la narration du titre. Avec God of War Ragnarök, la relation entre Kratos et Atreus évolue et devient encore plus intéressante.

Atreus cherche à comprendre la prophétie de Loki et le rôle qu’il doit jouer dans le Ragnarök. Il prend confiance en lui et réclame plus d’indépendance à son père, qui ne l’entend pas forcément de cette oreille. Un changement de paradigme qui sert le récit intimiste et rythmé par les échanges entre les deux protagonistes. Le studio Sony Interactive Entertainment de Santa Monica a trouvé le bon équilibre entre émotion, brutalité et humour pour atteindre les sentiments du joueur.

God of War Ragnarök signe également la fin du chapitre nordique des aventures de Kratos. Le jeu sera l’occasion de croiser de nombreux personnages charismatiques et de parcourir des environnements mythiques. Les neuf royaumes de la mythologie nordique sont représentés en jeu et le titre nous promet de magnifiques moments de contemplations grâce à de beaux jeux de couleurs et à des atmosphères singulières en fonction des royaumes visités. Au début du jeu, nous visitons par exemple Svartalheim, le royaume des nains, peuplé et rempli de vie, contrastant avec les décors moins habités de l’opus précédent.

Des nouveautés de gameplay en combat

Si le système de combat reprend essentiellement celui qui a fait ses preuves dans le God of War de 2018, Ragnarök se distingue avec l’ajout de quelques nouveautés. Dans la panoplie de Kratos, on assiste au retour de la Hache Léviathan, des Lames du Chaos et du bouclier Gardien. Pour varier le gameplay, les armes jouissent dorénavant de mouvements signatures, qui infligent des dégâts supplémentaires et altèrent l’état des ennemis. Les joueurs auront accès en outre à une multitude de pouvoirs pour les aider à terrasser leurs ennemis.

D’une manière générale, le jeu offre plus de possibilités et laisse plus de liberté aux joueurs pour choisir le type de gameplay qui leur convient. Les armes trouvent aussi une utilité en dehors des combats, les Lames du Chaos apportant plus de verticalité à l’intrigue et la hache Léviathan servant également à la résolution d’énigmes.

Quant au bestiaire, attendez-vous à rencontrer des adversaires très variés, avec pas moins d’une quinzaine d’ennemis différents rien que dans les premières heures du jeu, entre créatures, monstres et dieux nordiques.

Un jeu pour tous

L’accessibilité est au cœur de l’expérience God of War Ragnarök, l’objectif étant que le titre soit à portée de tous les joueurs. C’est ainsi que le jeu propose cinq niveaux de difficulté, permettant aux novices comme aux plus chevronnés de profiter du chef-d'œuvre comme ils l’entendent. Un outil a aussi été mis en place pour sélectionner automatiquement le meilleur équipement disponible dans son inventaire en une touche, sans avoir besoin de fouiller dans des menus et de comparer ses objets et équipements.

Les développeurs ont ajouté des fonctions d’accessibilité auditive, d’aide à la visée et d’aide visuelle pour que le plus grand nombre puisse profiter d’une expérience satisfaisante.

Prix et disponibilité

God of War Ragnarök sort officiellement le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4. Les fonctions de lecture à distance et d’aide au jeu sont prises en charge. Si vous jouez sur PS5 avec une DualSense, vous bénéficiez d’optimisations haptiques, de vibrations plus précises et de gâchettes plus précises et immersives.

L’édition standard du jeu coûte 69,99 euros sur PS4 et 79,99 euros sur PS5 (ou PS4 avec mise à niveau PS5) sur le store PlayStation. Une édition Deluxe numérique est également disponible pour 89,99 euros. En plus du jeu pour PS4 et PS5, elle inclut :

Armure de Valnoir

Tenue Valnoir (cosmétique)

Poignée de hache Valnoir

Manches de lames Valnoir

Artbook numérique Dark Horse

Bande originale numérique officielle

Ensemble d'avatars PSN pour PS4/PS5

