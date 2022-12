La PS5 est de nouveau en stock, livraison garantie avant Noël

La PS5 est de retour en stock sur Cdiscount, avec la garantie d'une livraison avant Noël. L'enseigne propose la console à travers plusieurs packs. Ceux-ci l'associent notamment aux jeux God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 ou encore au casque Sony Pulse 3D.

Deux ans après son lancement, la PS5 est toujours aussi difficile à trouver en stock. Si vous recherchez la console dans son édition standard, voici une nouvelle chance de mettre la main sur le précieux sésame. Cdiscount vient en effet de lancer un drop. Et comme d'habitude, les stocks ne devraient pas rester disponibles pendant longtemps. En commandant maintenant, l'enseigne garantit une livraison avant Noël.

RETROUVEZ LA PS5 EN STOCK SUR CDISCOUNT

PS5 : Cdiscount propose plusieurs packs pour Noël

Si vous tenez à vous offrir la PS5 en ce moment, il va falloir y mettre le prix fort. Car, le pack le plus accessible proposé par Cdiscount est à 709 €. Pour ce prix, vous avez la console standard avec un total de 3 jeux : God of War Ragnarök (code de téléchargement), Gran Turismo 7 et Ratchet&Clank : Rift Apart.

Autant vous le dire tout de suite, ce bundle est proposé à un super prix sachant que l'ensemble devrait revenir en temps normal à 790 €. Le prix conseillé de la PS5 est désormais de 550 € et ceux des trois jeux inclus est de 80 € chacun. Vous économisez donc environ 90 € sur l'ensemble.

Il s'agit par ailleurs de trois des meilleurs jeux lancés sur la PS5 à ce jour. Un pack idéal donc pour un bon démarrage si vous recherchez du contenu pour vous lancer sur la console de Sony. Notez que plusieurs autres packs PS5 sont également disponibles sur Cdiscount.

L'autre bundle intéressant que nous avons repéré est composé de la console, du jeu God of War Ragnarock et du casque sans fil Sony Pulse 3D. Le tout au prix de 714,99 €. Là encore, le tarif est légèrement en dessous de la normale puisque l'ensemble doit en temps normal revenir à 730 €.