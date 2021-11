À l’approche du Black Friday, Amazon et Cdiscount bradent le processeur AMD Ryzen 5 5600G

À 10 jours du Black Friday, Amazon et Cdiscount propose le processeur AMD Ryzen 5 5600G au meilleur prix du moment. Habituellement commercialisé 299,99 €, une réduction immédiate permet de s'en équiper à moindre coût, pour 249,99 €.

L'avant Black Friday bat son plein et les bonnes affaires sont très nombreuses à 10 jours de l'événement promos le plus attendu de l'année. Cdiscount et Amazon sont dans les starting blocks et proposent d'ores et déjà des bons plans sur des milliers de produits high-tech. Ainsi, les deux enseignes proposent une offre à saisir d'urgence sur le processeur AMD Ryzen 5 5600G. Ce dernier s'affiche à 249,99 € au lieu de 299 € en moyenne à l'approche du Black Friday 2021 qui se déroulera pour rappel le vendredi 26 novembre. Une belle économie de 50 euros pour les personnes souhaitant s'en équiper.

Si ce processeur ne répond pas à vos besoins ou qu'entre temps une meilleure offre apparaît, vous avez la possibilité de le retourner. Chez Cdiscount, jusqu'au 8 janvier 2022 et sur Amazon jusqu'au 31 janvier 2022. Les deux enseignes en cette période propice aux achats de Noël ont en effet modifié leur politique de retour en étendant les délais. Pratique en cas d'erreur ou si vous changez d'avis.

Concernant ses caractéristiques techniques, ce Ryzen 5 5600G d'AMD embarque un CPU de 6 cœurs, 12 threads, une mémoire cache L2 totale de 3 MB, une enveloppe thermique nominale de 65 W. Capable d'atteindre une fréquence maximale de 4,4 Ghz en mode boost, il est compatible avec les cartes mères embarquant un socket AM4. Enfin, le processeur assure une compatibilité avec les ordinateurs tournant sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Ubuntu.

