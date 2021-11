Amazon prolonge les délais de retour jusqu’au 31 janvier 2022

Amazon a annoncé la prolongation des délais de retour des produits éligibles jusqu'au 31 janvier 2022. En miroir d'Apple et de Microsoft, le géant du e-commerce a assoupli sa politique de retour à l'approche des fêtes de fin d'année.

Comme c'est souvent le cas en prévision des périodes de forte affluence, Amazon a prolongé sa fenêtre de retour pour les achats de cette fin d'année. “Pour la saison des fêtes de 2021, la plupart des articles achetés entre le 1er novembre et le 31 décembre pourront être retournés jusqu'au 31 janvier 2022”, explique Amazon sur son site web officiel.

Concrètement, si vous achetez un article pendant les promotions du Black Friday ou en prévision des fêtes de fin d'année (Noël et Nouvel An), vous pourrez changer d'avis jusqu'à la fin du mois de janvier. Avec cette fenêtre de retour étendue, Amazon cherche évidemment à stimuler la consommation pendant la période la plus faste de l'année. Le consommateur est plus enclin à craquer pour une promotion ou anticiper ses cadeaux de Noël s'il est possible de retourner l'article en cas d'erreur.

Certains produits Amazon ne sont pas concernés

Le géant du commerce en ligne précise que certains produits ne sont pas éligibles à cette offre de retour prolongé. Amazon met notamment en avant les produits personnalisés par le biais d'Amazon Handmade, les produits “susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement”, les applications, les logiciels, les livres numériques, les journaux, périodiques ou magazines ou encore les boissons alcoolisées.

“Vous serez remboursés dans un délai maximum de 14 jours. Votre remboursement sera visible sur le moyen de paiement d’origine jusqu’à 7 jours ouvrés après le remboursement”, détaille Amazon. Notez que l'entreprise fondée par Jeff Bezos avait déjà procédé de la sorte lors du confinement contre le coronavirus. En miroir de nombreux distributeurs, Amazon avait offert des délais supplémentaires pour les retours d'articles. Enfin, on rappelle que de nombreuses enseignes étendent chaque année leurs délais de retour pour la période de Noël. C'est notamment le cas d'Apple ou de Microsoft. Ce dernier a déjà annoncé que les “produits éligibles achetés avant le 31 décembre 2021 peuvent être retournés jusqu’au 31 janvier 2022”.