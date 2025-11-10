Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : le pack est à son prix le plus bas pour le Single Day, profitez-en !

La Switch 2 vous tente depuis sa sortie mais vous attendiez les promotions du mois de novembre pour craquer ? Vous avez bien fait ! Pendant le Single Day, vous allez pouvoir vous acheter le pack Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World pour seulement 388,57 € au lieu de 499,99 €. On vous explique comment obtenir ce prix cassé.

Depuis la sortie de sa première console, la NES en 1987, Nintendo fait l'événement à chaque fois qu’ils annoncent une nouvelle génération de console de salon et/ou portable. Cette année, nous avons ainsi vu l’arrivée de la très attendue Switch 2. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une console qui reprend le concept très réussi de la première Switch mais qui apporte de nombreuses améliorations.

Comme souvent, Nintendo propose des packs qui comprennent la console est un jeu phare de la console. Et s’il y a bien un jeu incontournable cette année, c’est l’excellent Mario Kart World. Normalement, le pack Switch 2 + Mario Kart World est en vente à 499,99 €. En ce moment, vous le trouverez sur AliExpress pour 448,57 €. Et en ajoutant le code promo S11FR60, le prix va baisser de 60 euros supplémentaires pour passer à seulement 388,57 €, soit plus de 110 euros de réduction. Pour une console aussi récente et populaire, c’est une offre exceptionnelle à ne pas manquer !

Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?

Quelques mois après sa sortie, la Nintendo Switch 2 est une véritable réussite. La firme japonaise a su capitaliser sur le succès de la Switch première du nom tout en apportant des améliorations majeures à sa console hybride. Mais aussi en sortant et en annonçant des nouveaux opus de ses licences légendaires.

Que ce soit en mode TV avec son dock ou en mode portable, la Nintendo Switch 2 offre une bien meilleure résolution. Ainsi sur votre TV, vous aurez une image 4K 60fps au lieu seulement Full HD sur la première Switch. Et en mode portable, on passe d’une image HD 720p à Full HD 1080p. En plus, l’écran est nettement plus grand : 8 pouces au lieu de 6,2 pouces. Autre nouveauté majeure : les Joy-Con se fixent désormais magnétiquement à l’écran, un système plus pratique et plus fluide que les anciens rails.

La console tourne avec une puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere, offrant un gain de puissance significatif. Cette évolution marque l’arrivée du ray tracing et garantit une fluidité optimale même sur les titres les plus exigeants. La technologie DLSS est également de la partie, permettant de mettre à l’échelle les images de 1080p en 4K sans perte de qualité visuelle.

Pour tout savoir sur cette nouvelle console, vous pouvez lire notre test complet de la Nintendo Switch 2 ici.