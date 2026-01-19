Soldes Nintendo Switch 2 : cette offre casse le prix de la console, mais ça ne va pas durer !

Après l’offre flash sur la PS5, c’est au tour de la Nintendo Switch 2 de passer à prix cassé pour les soldes. Grâce à cette astuce, elle vous revient à seulement 377,54€ au lieu de 469,99€. On vous explique tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les promotions sur les consoles sont malheureusement rares, même pendant les soldes ! Alors si vous attendez un bon plan pour vous offrir la dernière console de Nintendo, cette offre est faite pour vous !

Toujours en vente à 469,99 € sur le site officiel de la marque japonaise, la Nintendo Switch 2 est à seulement 419,49 € sur Carrefour. Et pendant les soldes, vous pouvez l’avoir à seulement 377,54 € grâce aux 10% de réduction qui vous est reversée sur votre compte de fidélité. Vous récupérez ainsi 41,95 €. Vous n’êtes pas encore membre du Club Carrefour ? L’inscription est gratuite et vous pouvez immédiatement profiter de cette offre sans attendre.

Carrefour propose ces 10% d’économie sur de nombreuses consoles de Nintendo. Vous pouvez ainsi avoir la Switch Lite ou encore la Switch OLED à prix sacrifié. L’offre est aussi valable sur le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World qui passe de 454,90 € à 409,41€ seulement Carrefour grâce aux 45,49 € reversés sur votre cagnotte.

Voir toutes les offres sur les Nintendo Switch ici

Quelles sont les caractéristiques de la Nintendo Switch 2 ?

La Switch 2 est la dernière arrivée des consoles de Nintendo. Ce nouveau modèle offre une meilleure expérience grâce à une qualité d’image. Lorsqu’elle est en mode portable, l’affichage passe de HD 720p à Full HD 1080p. Et sur la TV avec son dock, vous pouvez enfin profiter de 4K 60fps.

Le design a également été repensé puisque la Nintendo Switch 2 est dotée d’un écran plus grand qui passe de 6,2 pouces à 8 pouces. Le système de fixation des Joy-Con connait aussi des changements majeurs puisque les rails ont été remplacés par une fixation magnétique à l’écran.

Enfin, le plus gros changement est invisible puisqu’il se trouve sous le capot. Il s’agit de l’intégration de la puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere, qui permet un gain de puissance significatif pour une fluidité optimale. Cette évolution marque aussi l’arrivée du ray tracing qui offre un rendu des effets lumineux plus réaliste. Et grâce la technologie DLSS, les images de 1080p passent en 4K sans perte de qualité visuelle. Pour aller plus loin, voici notre test complet de la Nintendo Switch 2.