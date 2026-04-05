-70 % sur Proton VPN : la solution suisse ultra-sécurisée est à prix cassé

Proton VPN, l’un des VPN les plus fiables et transparents, met la pression sur la concurrence avec une offre qui devrait séduire. Grâce à une remise de 70%, le VPN suisse passe sous la barre des 3 €.

Proton VPN

Rares sont les VPN qui se montrent aussi transparents que Proton, dont le code source est ouvert. L’entreprise fait également l’objet d’audits indépendants réguliers et a son siège situé dans une juridiction respectueuse de la vie privée.

Si vous recherchez un VPN fiable et sécurisé, c’est l’une des options les plus crédibles. Et avec l’offre en cours, elle devient l’une des solutions les plus abordables de sa catégorie.

L'abonnement premium VPN Plus tombe à 2,99 € par mois au lieu de 9,99 € si vous choisissez la formule de 24 mois, soit une réduction de 70 % sur le tarif habituel. Vous payez 71,76 € en une fois pour 24 mois d’utilisation.

Un VPN performant et sécurisé, à prix réduit

Proton VPN se distingue par ses formules généreuses, mais aussi par sa solide réputation. Le service est la propriété de Proton AG, l'entreprise suisse à l'origine de Proton Mail, un pionnier de la messagerie chiffrée de bout-en-bout.

Son siège situé à Genève, en Suisse, le place en dehors des alliances de renseignement comme les Five, Nine et 14 Eyes. Pour l’heure, sa législation impose des standards élevés en matière de protection des données personnelles. Concrètement, Proton n'est soumis à aucune obligation de conserver ou de transmettre vos données à des gouvernements.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, le VPN dispose désormais de plus de 15 000 serveurs répartis dans 120 pays. C’est l’une des propositions les plus variées, qui permet de se connecter depuis quasiment n’importe où dans le monde. Le nombre important de serveurs contribue également à la rapidité et à la stabilité des connexions grâce à une meilleure répartition de la charge.

dès 2.99€
Satisfait ou remboursé 30 jours
15350 serveurs
10 connexions simultanées maximum
120 pays couverts
9.3
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes de Proton VPN.

- 70%
2.99€/mois
Pendant 24 mois
- 60%
3.99€/mois
Pendant 12 mois
9.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Proton VPN propose les protocoles les plus réputés du marché, dont WireGuard qui offre un excellent équilibre entre sécurité et performances. L’application s’appuie également sur la technologie maison VPN Accelerator qui optimise les débits lorsque les conditions réseau se dégradent. Proton promet une accélération allant jusqu’à 400 %.

Le chiffrement quant à lui repose sur les standards AES-256 et ChaCha20, considérés comme les plus robustes du marché. Au nombre des autres fonctionnalités pratiques, on peut citer NetShield, qui bloque les publicités, les traqueurs et logiciels malveillants directement au niveau du VPN, sans installer de module complémentaire.

Enfin, Proton VPN est une application idéale pour le téléchargement et le streaming. Il permet de débloquer les catalogues de Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video dans plusieurs régions, en plus de proposer des serveurs compatibles P2P. À 2,99 € par mois, c'est le moment de s'équiper d'un VPN qui ne transige pas sur la confidentialité.


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