Comment jouer à Aion 2 gratuitement depuis la France ? Voici la méthode qui marche !

Attendue depuis des années, Aion 2, la suite du fameux MMORPG sorti en 2008 est enfin disponible, mais pas encore en France. Si vous êtes impatient de découvrir le jeu, il est tout à fait possible d’y jouer avant sa sortie en Europe prévue pour la deuxième moitié de 2026.

C’est l’un MMORPG les plus attendus en 2025 : Aion 2 est enfin arrivé depuis novembre 2025. Comme son prédécesseur, il est lancé dans un premier temps en Asie, notamment en Corée du Sud et à Taiwan.

Qu’est-ce que Aion 2 ?

C’est la suite de Aion, un MMORPG captivant développé par NCSoft. Il explore un monde ouvert fantastique, avec des paysages variés, allant de vastes montagnes à des cités futuristes. L'histoire est axée sur une guerre entre des factions opposées, avec un mélange de PvP et de PvE : les Asmodiens et les Elyos luttent ainsi pour le contrôle de l'Abysse, une zone chaotique située entre deux mondes.

Fort du succès du premier volet, NCSoft annonçait une suite dès 2017. Prévu au départ uniquement sur mobile, Aion 2 est finalement un jeu cross-plateforme, disponible également sur PC.

Les événements d’Aion 2 se déroulent des centaines d’années après ceux du premier jeu. La suite explore les mêmes thématiques, tout en améliorant l’expérience de jeu avec des mécaniques plus poussées, de meilleurs graphismes avec le moteur Unreal Engine 5, ainsi que des environnements plus immersifs. Les joueurs ont une grande liberté d’action, et peuvent notamment déployer des ailes et mener des combats aériens dynamiques.

Comment joueur à Aion 2 en France ?

Comme mentionné précédemment, le jeu n’est pas encore disponible en France. Aion 2 a été lancé en Corée du Sud et à Taiwan le 19 novembre 2025. Il arrivera en Europe courant 2026. En attendant, le seul moyen d’y jouer consiste à faire croire aux serveurs de NCSoft que vous êtes dans l’un des deux pays où le jeu est déjà disponible.

Voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur la page d’inscription du site de NCSoft

Cliquez sur Inscription via une adresse email, mais nous vous conseillons de créer une toute nouvelle adresse secondaire (Gmail ou autre) qui sera utilisée spécifiquement pour cette inscription

, mais nous vous conseillons de créer une toute nouvelle adresse secondaire (Gmail ou autre) qui sera utilisée spécifiquement pour cette inscription Pendant la création du compte NCSoft, choisissez Taiwan comme pays de résidence

Une fois le compte créé, retournez à la page d'accueil du site.

En haut, à droite cliquez sur le bouton Purple pour télécharger le lanceur de NCSoft. Il servira par la suite à télécharger et à installer Aion 2

Ouvrez Purple et connectez-vous avec votre compte NCSoft

Sur la page d’accueil du lanceur, vous devriez voir le jeu Aion 2. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Tous les jeux dans le menu de gauche et sélectionnez Aion 2

Cliquez sur Installer le jeu

Celui-ci pèse plus de 80 Go. Patientez jusqu’à la fin du téléchargement et de l’installation.

Étape suivante : installez un VPN

À partir de maintenant, installez un VPN pour vous connecter à un serveur Taiwanais (ou Sud-Coréen si vous aviez choisi la Corée du Sud lors de la création du compte NCSoft) afin de vous assurer que tout fonctionne correctement.

Nous vous conseillons d’utiliser un VPN rapide et fiable. Vous pouvez choisir NordVPN qui a des serveurs stables, avec une optimisation du routage pour les meilleures performances possibles en jeu.

Découvrir NordVPN

Souscrivez à une offre NordVPN (ou à un autre de votre choix)

Connectez-vous à un serveur taiwanais (ou sud-coréen si vous aviez choisi la Corée du Sud lors de la création du compte)

Choisissez le protocole NordLynx pour bénéficier des meilleures performances possibles

pour bénéficier des meilleures performances possibles Profitez d’Aion 2 comme s’il était déjà disponible dans nos contrées.

Il reste toutefois une dernière étape. Le jeu n’étant pas encore traduit en français, vous aurez besoin d’un logiciel de capture d’écran et de traduction de texte en temps réel comme UGTLive. Cette application capture le texte affiché à l’écran grâce à la technologie OCR et la traduit automatiquement.