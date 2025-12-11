Battlefield 6 : découvrez le secret pour rejoindre des lobbies plus faciles

Battlefield 6 est officiellement disponible depuis octobre 2025. Sans surprise, le jeu a rapidement gagné en popularité et rassemble constamment des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs. Pour les moins expérimentés qui souhaitent progresser tranquillement, les lobbies ne sont pas toujours cléments.

Battlefield Studios a pensé à tout le monde en créant des modes plus « décontractés » qui permettent aux joueurs occasionnels ou peu expérimentés de prendre du plaisir en évoluant. Ils peuvent ainsi progresser à leur rythme, tout en évitant les affrontements PvP compétitifs. La progression reste toutefois limitée par rapport aux modes multijoueurs standards.

De nombreux joueurs recherchent ainsi des moyens de gagner des XP plus rapidement. En jouant sur la géolocalisation grâce à un VPN, ils peuvent rejoindre des lobbies plus accessibles, bien que cela ne garantisse pas toujours des parties faciles.

Comprendre les Bot Lobbies de Battlefield 6

Les Bot lobbies font référence aux parties composées de nombreux bots, et pas seulement de véritables joueurs humains. Certains joueurs recherchent cette expérience spécifique, tandis que d’autres misent sur l’authenticité du PvP. En général, les personnages contrôlés par l’IA sont plus faciles à affronter que des joueurs réels et expérimentés. Cela rend l’expérience plus agréable pour les débutants qui veulent prendre du plaisir tout en progressant.

Battlefield 6 ne vous laisse toutefois pas le choix de déterminer quel type d’adversaire affronter. Tout va dépendre du nombre de joueurs en fil d’attente. Dans les zones géographiques où la population de joueurs est très dense, vous affronterez la plupart du temps des humains, et probablement des joueurs aguerris. C’est notamment le cas pour ceux qui sont situés en Europe et en Amérique du Nord.

Dans les zones où il y a moins de joueurs, le matchmaking sollicite plus souvent des bots pour combler le vide. Les zones considérées comme moins denses sont le Moyen-Orient, l’Océanie, l’Asie ou encore une partie de l’Afrique.

Comment un VPN vous permet d’influencer les lobbies

Étant donné que la localisation géographique est l’un des critères du matchmaking, la zone dans laquelle vous êtes situé influence l’expérience de jeu. Si votre objectif est de participer à des lobbies plus faciles, changer de localisation peut aider.

Beaucoup préfèrent ainsi utiliser un VPN pour se retrouver virtuellement dans des zones peu denses en termes de joueurs, et notamment pendant les heures creuses (3 h à 7 h du matin). Ce faisant, ils ont plus de chances d’affronter des bots ou de tomber sur des joueurs peu expérimentés.

La zone du Moyen-Orient peut offrir un certain compromis sur le ping pour les joueurs européens sachant que l’Océanie et l’Asie sont plus éloignées. Les performances en seront donc grandement affectées.

Pourquoi il ne faut pas choisir n’importe quel VPN ?

Le choix d’utiliser un VPN pour rejoindre des lobbies plus faciles n’est pas sans inconvénient. Vous aurez notamment des latences plus élevées. Il reste toutefois possible de profiter d’une expérience raisonnable en choisissant la bonne localisation, et le bon VPN.

Renseignez-vous sur la localisation précise des serveurs d’EA dans Battlefield 6 et choisissez le pays le plus proche de cet emplacement, mais aussi de votre localisation réelle afin de réduire au mieux l’impact sur le ping.

La qualité du VPN importe aussi. Il vaudra mieux choisir un VPN fiable, offrant une bonne stabilité et de bonnes performances (ex : NordVPN, SurfShark ou Proton VPN). L’application doit également disposer d’un nombre élevé de serveurs et d’emplacements pour vous laisser une grande liberté de choix.

NordVPN dispose notamment de plus de 8 000 serveurs dans 126 pays différents, y compris au Moyen-Orient. Il propose par ailleurs des serveurs optimisés pour les performances grâce au routage à faible latence, mais aussi avec le protocole NordLynx, basé sur Wireguard. Ce protocole est connu pour être rapide et stable.

Le cas des modes de jeu plus faciles à jouer

Battlefield Studios propose des modes de jeu multijoueur qui permettent de progresser plus sereinement. C’est notamment le cas du mode « percée décontractée » (Casual Breakthrough) et Portal. Ce dernier permet de créer une expérience de jeu personnalisée, et notamment d’avoir plus de contrôle sur le niveau de difficulté.

Le problème, c’est que Battlefield Studios limite les gains XP dans ces modes afin d’éviter le farming de points d’expérience. Ils offrent ainsi une progression beaucoup plus lente. Les modes de jeu classiques sont donc les meilleurs pour évoluer rapidement en termes de carrière et d’armes, même si le matchmaking comble les trous des lobbies avec des bots.