La POCO Pad X1 512 Go passe à 229 € : une tablette performante à prix cassé

La POCO Pad X1 est en promotion sur AliExpress à un très bon prix. Cette tablette puissante, équipée d’une puce Snapdragon 7+ Gen 3 passe sous la barre des 250 € grâce au cumul de deux réductions.

Poco Pad X1

Si vous disposez de moins de 250 € et recherchez une tablette performante, la Poco Pad X1 est conçue pour offrir une belle puissance pour un prix compétitif par rapport à la concurrence.

Lancée en novembre 2025 à 369 €, elle est actuellement proposée à 229 € sur AliExpress grâce au code promo FRASPHD30, ce qui correspond à une remise de 140 €. La tablette est livrée gratuitement depuis l’entrepôt français d’AliExpress dans un délai d’un à 6 jours.

Une fiche technique impressionnante pour son prix

Au cœur de la POCO Pad X1, on retrouve la puce Snapdragon 7+ Gen 3, gravée en 4 nm. C’est un processeur milieu de gamme, épaulé ici par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. C’est une configuration solide pour profiter d’une expérience fluide au quotidien, que ce soit pour le divertissement, la productivité, ou même pour le jeu vidéo.

La tablette dispose d’un écran de 11,2 pouces en définition 3 200 × 2 136 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

L’autonomie est un autre atout de la Poco Pad X1. L’appareil embarque une batterie de 8 850 mAh, qui tient facilement la journée. Elle est compatible avec une charge rapide de 45W.

Malgré son prix, la Poco Pad X1 affiche un design agréable, avec un châssis en aluminium et une épaisseur de 6,18 mm seulement d’épaisseur pour un poids de 500 grammes. L'ardoise est compatible avec avec un stylet et un cover clavier vendus séparrement.

Enfin, pour ce qui est de la connectivité, la tablette propose le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4 et le NFC. La partie audio repose sur quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, offrant une restitution correcte. Cette offre est l'une des meilleures sur les tablettes que nous avons dénichées dans le cadre des promos anniversaire d'AliExpress. L'événement prend fin le mercredi 25 mars 2026 à 23h59.


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