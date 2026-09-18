-60 % sur le Tineco Floor ONE S6 Stretch Lite : l’aspirateur laveur chute sous les 200 €

Le Tineco Floor ONE S6 Stretch Lite voit son prix passer sous la barre des 200 €. Lancé à 499 €, l’aspirateur laveur est aujourd’hui à 179 € sur AliExpress.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous en avez assez de déplacer le canapé pour aller chercher la poussière qui s’accumule en dessous ? C’est précisément le terrain de jeu de ce modèle dont le manche se couche complètement à 180° pour se glisser sous un lit ou une commode basse. L’appareil ne dépasse alors pas 13 cm de hauteur.

Le prix affiché sur AliExpress pendant sa French Week est de 199,04 €. Pour le faire baisser encore, appliquez le coupon PHD20 valable dès 159 € d’achat. L’aspirateur laveur vous revient alors à 179 € au lieu de 499 € à son lancement. Soit environ 320 € d’économie, ce qui correspond à une réduction d’à peu près 64 %.

Pour ceux qui hésitent à commander sur AliExpress, sachez que l’offre porte le label Marque+, qui certifie l’authenticité des produits de marque vendus sur la plateforme. Le colis part d’un entrepôt en France, sans frais de port, avec une livraison gratuite et rapide.

Tineco Floor ONE S6 Stretch Lite : une brosse qui se lave et sèche toute seule

Sur ce modèle, Tineco utilise sa technologie HyperStretch. Même avec son manche à l’horizontale, la tête garde un pivot de 45°, épaulée par deux petites roues d’appoint qui facilitent les allers-retours. Et comme la brosse nettoie des deux côtés, les plinthes et les bords de meubles ne sont pas oubliés.

L’appareil aspire les saletés sèches et liquides tout en lavant le sol, en un seul passage. Qu’il s’agisse de miettes ou d’une flaque de jus d’orange, le capteur iLoop mesure le niveau de saleté et ajuste de lui-même la puissance d’aspiration et le débit d’eau. Les réglages se lisent sur un écran LCD.

On retrouve 0,8 litre pour le réservoir d’eau propre et 0,7 litre pour celui d’eau sale, doté d’un système de séparation à trois chambres. L’autonomie annoncée par la marque est de 40 minutes dans des conditions idéales. Avec ses 4,5 kg, ce n’est pas un poids plume, mais la brosse motorisée fait l’essentiel du travail.

Une fois l’appareil reposé sur sa base, une pression suffit pour lancer l’autonettoyage. Le rouleau est rincé, puis essoré par centrifugation et séché à l’air. Deux cycles sont proposés : environ 2 minutes en mode rapide, 6 minutes en mode intensif.