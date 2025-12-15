Il perd plus de 20 ans de données stockées sur iCloud à cause d’une simple carte-cadeau

Paris Buttfield-Addison, loyal utilisateur d'Apple, a eu la très mauvaise surprise de perdre accès à son compte iCloud du jour au lendemain. Selon lui, Apple a bloqué son compte après qu'il a tenté d'utiliser une carte-cadeau frauduleuse. Son compte contient plus téras de données, retraçant la vie de l'utilisateur sur les 20 dernières années.

Quand on vous dit qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Paris Buttfield-Addison, auteur et programmeur de profession, l'a appris à ses dépens. Tous commence lorsqu'il reçoit une carte-cadeau Apple de 500 dollars. Celle-ci, se dit, servira à payer son abonnement iCloud+ de 6 To, plateforme qu'il utilise depuis de nombreuses pour stocker à peu près tout et n'importe quoi. Mais au moment de rentrer le code, une erreur s'affiche à l'écran. La carte-cadeau ne fonctionne pas.

Il contacte le vendeur auprès duquel il a obtenu la fameuse carte, qui lui conseille alors d'attendre d'en recevoir une nouvelle. Mais le mal était déjà fait. Avant même qu'il puisse entrer un nouveau code, l'accès de Paris Buttfield-Addison a été coupé. Il ne peut désormais plus se connecter à son compte iCloud, la plateforme lui indiquant que son compte a été bloqué. Problème : ce sont plus de 20 ans de souvenirs et de vie numérique qui y sont stockés.

Apple bloque son compte iCloud à cause d'une mauvaise carte-cadeau

Depuis, les appareils de Buttfield-Addison ne peuvent plus se synchroniser à iCloud, tandis que tous les achats effectués sur son compte ne sont plus accessibles. D'après l'utilisateur, la valeur de ces derniers dépasse les 30 000 dollars. Celui-ci n'a bien sûr pas tarder à contacter Apple pour demander de l'aide, mais la réponse n'a pas vraiment été à la hauteur. Le service client lui a conseillé de créer un nouveau compte… ce qui signifierait abandonner l'idée de retrouver tous ses précédents achats.

Ce dimanche 14 décembre, Buttfield-Addison a mis à jour son billet de blog en indiquant qu'un cadre d'Apple a pris contact avec lui, lui assurant que le problème serait bien réglé. Pour l'heure, nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de l'intéréssé. En attendant, voilà une excellente leçon pour apprendre qu'il faut toujours, toujours avoir plusieurs sauvegardes de ses fichiers importants.

