Logan Paul dépense 5,4 millions de dollars pour une carte Pokémon, le nouveau record du monde

Logan Paul a de nouveau fait des siennes dans le monde fascinant des cartes Pokémon. Cette fois-ci, le Youtubeur a fait fort puisqu’il a décroché le record du monde de la carte la plus chère. En effet, il a dépensé pas moins de 6 millions de dollars, soit 5,4 millions d’euros, pour obtenir une carte Pikachu extrêmement rare. Qu’il décide depuis de porter autour du cou.

Si le renouveau spectaculaire des cartes Pokémon s’essouffle quelque peu auprès du grand public, ces dernières continuent de faire des vagues auprès des initiés. Une popularité que le marché doit en grande partie aux influenceurs qui en ont fait leur fonds de commerce, dont le désormais très célèbre Logan Paul. Habitué des polémiques sur le web, le Youtubeur s’est récemment reconverti en grand gourou des cartes Pokémon, jusqu’à dépenser plusieurs millions de dollars dans ses acquisitions.

Mais cette fois, il a poussé le curseur encore plus loin puisqu’il est aujourd’hui détenteur du record du monde de la carte Pokémon la plus chère selon le Guinness Book of World Records. Un titre qui lui a coûté la bagatelle de 6 millions de dollars (5,4 millions d’euros). Pour ce prix, il repart tout de même avec une carte Pikachu (heureusement) très rare, possiblement la plus rare disponible à ce jour. Au total, il n’en existerait qu’une quarantaine autour du globe. Elle a obtenu le score de GEM Mint 10 par PSA, la société officielle de classification des cartes.

Sur le même sujet : Logan Paul a perdu des millions de vues et d’abonnés YouTube suite au scandale

Logan Paul achète une carte Pikachu à 6 millions de dollars

Pourtant, il y a de quoi se demander si la carte vaut réellement ce prix. Nous serions tentés de répondre non, mais il faut comprendre que Logan Paul n’achète pas que la carte : il achète également la visibilité qu’elle lui procure. En effet, ce n’est pas la première fois que le Youtubeur met des millions sur la table pour des cartes Pokémon. En début d’année, celui-ci s’est notoirement fait arnaquer de 3 millions d’euros en recevant de fausses cartes.

Mais l’engouement que génèrent ces achats lui permet très probablement de les rentabiliser. Sans compter sur le fait que cette fameuse carte Pikachu sera très certainement revendue encore plus cher d’ici quelques semaines ou mois, le temps que Logan Paul ait fini de l’exposer autour de son cou, comme il l’a fait lors de la 38e édition de la compétition de catch WrestleMania.