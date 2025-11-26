Ces 3 feuilles de papier valent 4 millions de dollars, c’est le contrat qui a mené à la création d’une des plus grosses entreprises du monde

Le 1er avril 1976 était officiellement créé ce qui allait devenir en quelques années l'une des plus grandes entreprises au monde. Aujourd'hui, le contrat qui a scellé son destin, formé de seulement 3 pages, est mis aux enchères. Il est évalué à 4 millions de dollars.

Voilà un contrat que les personnes qui y sont liées ont bien fait de ne pas jeter. Ce document, formé de seulement 3 pages, est à l'origine d'une entreprise qui, en à peine quelques années, aura complètement transformer la face du monde. C'est le 1er avril 1976 que celui-ci est signé par Steve Jobs, Steve Wozniak, et Ron Wayne. Vous l'aurez compris, il s'agit du contrat qui a mené à la création d'Apple. Un contrat aujourd'hui mis en vente aux enchères… pour la bagatelle de 4 millions de dollars.

La maison de vente aux enchères Christie a en effet annoncé la mise en vente du contrat, qu'elle a évalué entre 2 et 4 millions de dollars. Sachant que jusqu'à maintenant, les objets historiques liés à l'histoire d'Apple se sont généralement arrachés pour un prix bien supérieur à leur évaluation, il est plutôt raisonnable de parier que l'estimation haute sera atteinte sans trop de difficulté. La vente aux enchères se tiendra le 23 janvier prochain.

Le contrat qui a mené à la création d'Apple va être disponible aux enchères

Le document ne sera d'ailleurs pas le seul à être mis en vente ce jour-là. On y retrouvera également la demande de retrait Ron Wayne, qui finit par revendre ses actions à peine 12 jours après la création d'Apple. À l'époque, il reçut un paiement de 800 dollars. Évidemment, l'histoire a depuis beaucoup fait parler d'elle, souvent cité comme exemple de l'une des pires décisions d'un point de vue entrepreneurial.

Toujours est-il que s'il avait gardé les 10% d'Apple qu'il détenait à l'époque, Ron Wayne pèserait aujourd'hui 409 milliards de dollars. Bien sûr, il y a fort à parier que même s'il n'avait pas revendu ses parts, celles-ci auraient été diluées, si bien qu'il ne serait pas assis sur une telle fortune. En revanche, aujourd'hui, il y a des fortes chances que son contrat valent plus cher que ce qu'il en a retiré.