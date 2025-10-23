Cet ancien employé d’Apple avait le pire nom possible pour son métier, vous n’allez jamais deviner lequel

Au début des années 2010, un employé d'un Apple Store en Écosse est devenu viral après qu'une photo de sa carte de visite a atterri sur Reddit. En cause : son nom, qui, dans ce contexte, a beaucoup amusé Internet. Au point de le convaincre de le changer légalement quelques années plus tard.

Il y a des noms plus difficiles à porter que d'autres. Mais quand votre nom déclenche un raz-de-marée d'hilarité sur le web, c'est une autre paire de manche. Pourtant, l'homme dont il est question aujourd'hui n'a pas le pire de tous les patronymes. Ce qui le rend cocasse, c'est le contexte dans lequel celui-ci a été découvert.

Revenons en arrière. En 2012, notre protagoniste décroche un poste dans l'Apple Store de Glaswgow en Écosse. Tout se passe comme sur des roulettes, jusqu'au beau jour où son téléphone se met à sonner frénétiquement. Celui-ci croit alors à une arnaque, jusqu'à ce que son employeur tente lui aussi de le contacter. Il découvre alors qu'il est devenu viral sur Reddit.

Il devient célèbre sur Reddit à cause de son nom

Il finit par comprendre qu'un client a pris en photo sa carte de visite avec de la partager aux yeux du monde, provoquant l'hilarité générale. En quelques minutes, le monde entier s'amuse du nom de l'employé. Et pour cause : celui-ci s'appelle Sam Sung. “En grandissant, j'ai reçu quelques commentaires idiots ou des railleries à propos de mon nom mais rien de comparable à ce qui s'est passé au début de la vingtaine”, raconte le principal intéressé.

Internet étant Internet, une foule s'est rapidement amassée devant les portes de l'Apple Store où travaillait Sam Sung. “J'avais tellement peur, je voulais juste rester discret et garder mon emploi”, se souvient-il. Il finit par quitter son poste en 2013, excédé par cette soudaine célébrité. Quelques années plus tard, il décide même de déménager à Vancouver, au Canada, et de changer légalement son nom en Sam Struan.

“Après mûre réflexion, j'ai choisi d'adopter le nom de famille Struan parce que c'est le nom de l'un de mes endroits préférés en Écosse – un village sur l'île de Skye”, explique ce dernier. L'histoire a même eu un dénouement heureux. En 2014, Sam Struan, il décide de vendre aux enchères la fameuse de carte de visite. Il récolte alors 2500 dollars, qu'il décide de reverser à l'association Children's Wish.

Source : Business Insider