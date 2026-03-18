Apple active en silence un nouveau système de sécurité sur ses appareils

Apple introduit un changement discret qui passe inaperçu pour la plupart des utilisateurs. Pourtant, ce nouveau mécanisme agit directement au cœur de la sécurité des appareils. Cette protection invisible est capable de corriger des failles de sécurité sans intervention manuelle.

Depuis longtemps, Apple met en avant la sécurité de son écosystème. Pourtant, installer une mise à jour sur un iPhone, un iPad ou un Mac reste souvent contraignant. Cette opération impose généralement un redémarrage, ce qui pousse certains utilisateurs à la repousser. Avec iOS 26.1, iPadOS 26.1 et macOS Tahoe 26.1, la société a justement réintroduit les améliorations de la sécurité en arrière-plan. Cette fonction permet d’installer automatiquement de petits correctifs de sécurité, sans bloquer l’appareil pendant plusieurs minutes.

Ce changement répond à un vrai besoin. L’an dernier, Apple avait par exemple corrigé une faille critique de WebKit déjà exploitée dans des attaques ciblées. Dans ce type de cas, il fallait installer rapidement une mise à jour complète pour rester protégé. Le nouveau système doit justement réduire ce délai quand une faille urgente est découverte.

Apple déploie avec iOS 26.3.1(a) des correctifs de sécurité invisibles qui ne nécessitent pas de redémarrage

La marque à la pomme passe désormais à l’étape suivante avec le déploiement de ses premières mises à jour de sécurité en arrière-plan réellement actives. Comme l’indique Apple, ces correctifs sont disponibles avec iOS 26.3.1(a), iPadOS 26.3.1(a) et macOS Tahoe 26.3.1(a). Ils ciblent une faille de WebKit capable de contourner la politique de sécurité « Same Origin Policy ». Cette protection empêche normalement un site d’accéder aux données d’un autre. Le correctif améliore la validation des données pour bloquer cette faille.

Ces mises à jour ne passent pas par le menu habituel. Elles sont installées automatiquement si l’option est activée dans les paramètres de confidentialité. Elles concernent des composants sensibles comme Safari ou certaines bibliothèques système. Apple précise que ces correctifs sont plus légers qu’une mise à jour classique et peuvent être déployés plus rapidement. Il reste possible de les supprimer en cas de problème, même si cela reste rare. Avec ce système, les appareils sont protégés plus vite, sans dépendre du comportement de l’utilisateur.


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