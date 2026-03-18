Google : le mode Personal Intelligence qui booste vos résultats de recherche devrait bientôt arriver en France

Google étend l'accès à son mode Personal Intelligence, capable de s'appuyer sur vos données personnelles pour proposer de meilleurs résultats de recherche. Tous les utilisateurs, abonnés payants ou non, y ont désormais accès aux États-Unis, ce qui signifie que la fonctionnalité ne devrait pas tarder à traverser l'Atlantique.

Contact de confiance compte Google
Crédits : 123RF

Toujours dans sa sempiternelle logique d'intégrer l'IA partout où il est possible de le faire, Google présentait en janvier dernier le mode Personal Intelligence, une fonctionnalité IA donc venant booster les résultats de recherche. Le principe est simple : Personal Intelligence peut accéder à vos données personnelles telles que vos mails, votre calendrier, vos photos, les vidéos YouTube que vous regardez, bref, tout ce que vous stockez dans l'écosystème Google pour proposer des résultats de recherche beaucoup plus personnalisés.

Autrement dit, avec ce mode activé, le moteur de recherche peut répondre précisément à des questions telles que : “À partir de mes reçus de livraison et d'épicerie dans Gmail, recommande-moi cinq chaînes YouTube culinaires correspondant à mes goûts et habitudes”. En cela, il ressemble donc grandement au Personal Computer de Perplexity, dont nous vous parlions la semaine dernière.

Google étend la disponibilité du mode Personnal Intelligence

Jusqu'à maintenant, le mode Personal Intelligence était réservé à quelques utilisateurs seulement, à savoir ceux ayant souscrit à la formule d'abonnement Google AI Pro et Google Pro AI Ultra, et ce, uniquement aux États-Unis. Mais les choses avancent. Pour rappel, Personal Intelligence a fait ses débuts uniquement dans Gemini avant d'atteindre le moteur de recherche. Aujourd'hui, une nouvelle étape vers son déploiement global vient d'être franchie.

Sur le même sujet — Gemini : à quoi sert ce nouveau bouton ? (Indice : il va vous faire gagner du temps)

La firme de Mountain View vient en effet d'annoncer que Personal Intelligence est désormais disponible pour tous les utilisateurs, ayant souscrit à un abonnement ou non. Ces derniers peuvent y avoir accès depuis Google ou via Gemini. Chrome aura également droit à son intégration d'ici quelques semaines. Pour l'heure, la fonctionnalité est toujours réservée aux utilisateurs américains. Mais ce nouveau déploiement indique que Google compte bien l'apporter au monde entier incessamment sous peu.


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