Ce smartphone est le plus puissant du monde et vous n’en avez probablement jamais entendu parler

Un smartphone peu connu vient de pulvériser le score de performance sur le benchmark AnTuTu, devenant le plus puissant de la planète. Il doit sa réussite à la présence d'un composant inhabituel.

Toujours plus. Chaque fois qu'un nouveau smartphone sort, il faut lui trouver un superlatif qui va le différencier de la concurrence : le plus fin, le plus endurant, le plus lumineux… Et bien sûr le plus puissant. Sur ce dernier point, il est possible d'obtenir un classement objectif en se fiant aux multiples résultats des benchmarks. Par exemple ceux d'AnTuTu, où les constructeurs peuvent étaler les performances de leurs produits chiffres à l'appui.

Actuellement, le numéro 1 des smartphones Android est le Red Magic 11 Pro de ZTE, orienté gaming, avec un peu plus de 4 millions de points. Il risque pourtant d'être détrôné par un challenger que l'on attendait pas forcément. Le mobile est encore indisponible, mais grâce aux indiscrétions d'un leaker sur le réseau social chinois Weibo, on sait qu'il dépasse les 4,5 millions de points sur AnTuTu. Son nom ? Le iQOO 15 Ultra.

Ce smartphone méconnu bat le record de performance sur AnTuTu

Si ça ne vous dit rien, c'est normal, la marque est quasi-inexistante en occident. C'est surtout en Chine qu'elle prospère avec des concepts originaux comme le iQOO 15 dont la coque change de couleur. Le modèle Ultra dont il est question ici embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Et pour conserver sa puissance malgré la chauffe, il peut compter sur la présence d'un ventilateur mécanique, le plus gros à ce jour nous dit le fabricant.

Couplé à une chambre à vapeur, cela permet de refroidir suffisamment l'appareil pour qu'il ne limite pas de lui-même ses performances. Le iQOO 15 Ultra est clairement dédié au jeu, avec des gâchettes sur les tranches, comme celles d'une manette de console. L'affichage ne sera pas en reste avec un écran AMOLED de 6,85 pouces profitant d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le smartphone devrait sortir en Chine au mois de février 2026. On ignore son prix, et surtout s'il sera possible de se le procurer en Europe.