L’iPhone 16e peut corriger son plus gros défaut pour environ 20 euros

Vous hésitez à passer de l'iPhone 16e à l'iPhone 17e juste pour profiter d'une amélioration majeure qui lui est exclusive ? Attendez, il est théoriquement possible de le faire sans changer de smartphone, et pour pas cher.

Quand on change de smartphone, on a naturellement envie de sentir qu'on monte en grade avec le nouvel appareil. À moins que l'actuel soit cassé, il n'y a pas vraiment de raison de débourser plusieurs centaines d'euros pour des améliorations minimes. Cette réflexion, les détenteurs d'un iPhone 16e l'ont sûrement eu à l'annonce de son successeur, l'iPhone 17e. Les deux appareils se ressemblent fortement, aussi bien en terme de design que de composants. Le dernier reste logiquement supérieur au premier sur le papier, mais sans révolution.

Il y a cependant un ajout qui peut faire sérieusement réfléchir à changer quand même : l'iPhone 17e est compatible avec MagSafe, le 16e non. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de profiter de l'un pour améliorer l'autre à moindre frais. En démontant l'iPhone 17e, les équipe d'iFixit confirment que les deux smartphones sont presque des frères jumeaux. L'avantage est immédiat : de nombreuses pièces sont interchangeables.

Grâce à l'iPhone 17e, l'iPhone 16e peut grandement s'améliorer

Déjà, cela facilite les réparations des deux modèles, chacun pouvant compter sur la plupart des pièces de l'autre en fonction des disponibilités. Mais surtout : vous pouvez mettre la face arrière d'un iPhone 17e sur un iPhone 16e et le rendre compatible MagSafe. L'expérience ne sera pas identique cela dit. Au niveau logiciel, il n'y aura pas d'animation de connexion ou d'activation automatique du mode veille quand vous mettez le mobile sur le côté pendant la charge par exemple.

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Même chose côté performance puisque l'iPhone 16e ne profitera pas de la recharge Qi2 à 15 W de puissance constante. La possibilité d'utiliser des accessoires MagSafe sur un iPhone qui normalement ne le peut pas reste tout de même intéressante. Pour le moment, Apple n'a pas dévoilé combien coûte un panneau arrière d'iPhone 17e. Des revendeurs tiers en proposent un équivalent pour 20 dollars, soit un peu moins de 20 euros.

Source : iFixit