Firefox va enfin avoir droit à son propre VPN gratuit, mais attention à ne pas être trop gourmand

Mozilla vient d'annoncer les nouveautés qui intégreront la prochaine mouture de Firefox et l'une d'entre elles a retenu l'attention de tout le monde. Et pour cause : le navigateur va enfin rattraper son retard sur la concurrence en proposant son propre VPN intégré et gratuit.

firefox vpn

Mozilla continue décidément d'avoir de gros projets pour son navigateur Firefox. Alors que le prochain design du navigateur a fuité il y a quelques jours, c'est désormais par la voie officielle que l'on découvre les prochaines fonctionnalités qui rejoindront son arsenal lors de la prochaine mise à jour. Dans un billet de blog, l'organisation présente ainsi ce qui constituera la version 149 de Firefox, qui sera déployée le 24 mars prochain.

Au programme, on retrouve quelques améliorations ici et là, notamment la fameuse fenêtre IA qui a beaucoup fait parler au moment de sa mise en ligne, qui sera renommée Fenêtre intelligente et qui sera capable d'effectuer les traditionnelles actions de ce type de fonctionnalités : résumer un article, comparer des produits, livrer une définition, etc. On rappelle qu'il est possible à tout moment de désactiver les fonctionnalités IA de Firefox depuis les paramètres.

Firefox va enfin proposer un VPN gratuit

On retrouvera également un mode Split View similaire à celui de Chrome qui permettra d'afficher deux onglets simultanément sur la même fenêtre. Mais la plus grosse nouveauté annoncée est sans aucun doute l'arrivée d'un VPN gratuit directement intégré au navigateur. Pour rappel, Mozilla proposerait déjà une offre de VPN payante pour 9,99 €/mois ou 59,88 €/an. Cette fois, nul besoin de payer ni de télécharger une quelconque extension, celui-ci sera disponible depuis la barre des tâches.

Sur le même sujet — Firefox sera bientôt obsolète sur ces anciennes versions de Windows, il va falloir mettre à jour votre PC

Toutefois, et contrairement à d'autres navigateurs comme Opera, il ne faudra pas être trop gourmand avec ce VPN. Mozilla précise en effet que son utilisation sera limitée à 50 Go par mois. Une base solide pour quiconque ayant un usage basique d'Internet, mais qui se révélera très vite insuffisante pour les utilisateurs effectuant de gros téléchargements ou avec une grosse consommation de streaming.

 


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