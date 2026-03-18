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“Étape 6” : grosse panne en cours chez Free, les box Internet ne veulent plus se connecter

Une panne frappe les services Internet de Free ce matin, empêchant les utilisateurs de se connecter au réseau. Les box sont toutes bloquées à “l'étape 6”, privant d'un accès au WiFi. On vous explique ce qu'il se passe.

Free
Crédits : Adobe Stock

Panique à bord chez les utilisateurs de Free. Depuis environ 10 ce matin, nombre d'entre eux signalent avoir soudainement perdu leur accès à Internet. Un phénomène qui se confirme en jetant un œil au site  Down Detector : à 9h46, le nombre de signalements a littéralement explosé, indiquant que les Freebox ne pouvaient plus se connecter au WiFi. Par ailleurs, tous remontent le même constat : la box est bloquée à l'étape 6.

Un premier pic a d'ailleurs été observé durant la nuit, vers 2h du matin, certains utilisateurs indiquant même que leur réseau 4G et 5G ne fonctionnait plus. Mais les choses semblaient être revenues à la normale en début de matinée. Désormais, c'est bien le WiFi qui semble impacter et pour l'heure, aucune perspective d'amélioration n'est en vue. L'opérateur n'a par ailleurs pas encore communiqué sur la situation.

Sur le même sujet — Free : l’application Freebox Connect va bientôt disparaître, voici comment gérer votre box Internet à partir de maintenant

Panne en cours chez Free, les box Internet bloquées à l'étape 6

Mais quelle est donc cette fameuse étape 6 sur laquelle votre Freebox se casse les dents ? En réalité, c'est à ce moment-là que le serveur de Free est censé valider l'authenticité de votre box, afin que celle-ci puisse gagner accès à Internet. Autrement dit, le souci se situe probablement chez l'opérateur plutôt que chez votre matériel, puisque ce dernier n'arrive plus à authentifier le matériel qui tente de se connecter. Cela explique pourquoi tous les modèles de Freebox sont concernés, même s'il semblerait que les Freebox Ultra soient les principales touchées.

Cela explique également pourquoi le problème touche la France entière. Sur Down Detector, on remarque des signalements provenant aussi de Paris que d'autres régions de France. En revanche, les grandes villes semblent les premières impactées, ce qui pourrait indiquer que le souci se situe au niveau des nœuds de raccordement. On espère donc que la situation sera rapidement réglée. Pour rappel, vous pouvez demander un remboursement à Free en dédommagement de cette panne.


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