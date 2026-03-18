La NASA veut envoyer des astronautes vers la Lune à un rythme jamais vu

La NASA peine encore à renvoyer des astronautes sur la Lune. Pourtant, elle annonce déjà un objectif beaucoup plus ambitieux. Le rythme des missions pourrait radicalement changer, voire exploser, dès 2027.

NASA SLS Artemis
Crédit : NASA

Depuis plusieurs mois, la NASA enchaîne les retards dans son programme Artemis. Cette mission doit marquer le retour d’astronautes autour de la Lune, une étape clé avant un futur alunissage. Mais les tests récents ont révélé plusieurs problèmes techniques. Des fuites d’hydrogène ont notamment perturbé des essais importants, forçant l’agence à repousser son calendrier. Ces difficultés ralentissent un programme pourtant central pour l’exploration spatiale habitée.

Les complications ne s’arrêtent pas là. Un problème d’alimentation en hélium a récemment obligé la NASA à retirer la fusée du pas de tir. Ce nouvel incident empêche tout lancement à court terme. Malgré ces retards, l’agence maintient ses ambitions. Elle prépare même une accélération importante du nombre de missions lunaires dans les prochaines années, avec un objectif très clair : installer durablement l’homme sur la Lune.

La NASA veut lancer des missions lunaires chaque mois dès 2027 pour construire une base permanente

La NASA prévoit désormais un rythme inédit de missions vers la Lune. L’agence souhaite réaliser un alunissage chaque mois à partir de 2027. Ce plan vise à soutenir la construction d’une base lunaire permanente, notamment près du pôle sud. Cette zone est stratégique, car elle pourrait contenir de la glace d’eau exploitable. L’objectif est de permettre aux astronautes de rester plus longtemps sur place et de préparer des missions vers Mars.

Pour y parvenir, la NASA s’appuie sur le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Ce dispositif repose sur des entreprises privées chargées de transporter du matériel et d’assurer les alunissages. Plus de 2 milliards d’euros de contrats ont déjà été attribués jusqu’en 2028. Plusieurs équipements devront être déployés, comme des systèmes de communication, de navigation et de production d’énergie. Des solutions nucléaires sont aussi envisagées pour alimenter les installations.

En parallèle, le programme Artemis évolue. La NASA prévoit toujours un retour d’astronautes sur la Lune en 2028. Deux missions pourraient même avoir lieu la même année. Une étape intermédiaire est également envisagée en 2027, avec une mission destinée à tester la connexion entre le vaisseau Orion et des atterrisseurs commerciaux en orbite. Malgré ces annonces, de nombreux défis restent à relever. Les alunissages lunaires sont complexes et risqués. Les entreprises devront augmenter leur cadence de production pour suivre ce rythme soutenu.


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