YouTube Premium Lite est officiel, l’offre moins chère pour supprimer les pubs arrive

YouTube teste depuis plusieurs mois une nouvelle formule d’abonnement plus abordable. Contrairement à l’offre Premium classique, elle se concentre sur un seul avantage très attendu des utilisateurs. Désormais, ce service est officiellement lancé dans plusieurs pays et pourrait bien séduire un large public.

Depuis plusieurs années, YouTube propose un abonnement Premium qui permet de regarder des vidéos sans publicité et d’accéder à des fonctionnalités comme la lecture en arrière-plan et le mode hors ligne. Mais tout le monde n’a pas besoin de ces options supplémentaires. C’est dans cette optique que YouTube Premium Lite a été testé en 2024. Google vient maintenant d’officialiser son lancement et d’étendre sa disponibilité à de nouveaux marchés.

Déjà déployé aux États-Unis, en Allemagne, en Thaïlande et en Australie, Premium Lite est proposé à 7,99 $ (environ 7,50 €) par mois. Cette offre permet de regarder la majorité des vidéos sans publicité, tout en restant plus abordable que l’abonnement Premium classique, facturé 12,99 € en France et 13,99 $ aux USA. Toutefois, cette version allégée ne comprend ni YouTube Music, ni le mode hors ligne, ni la lecture en arrière-plan.

A lire également – YouTube est devenu le roi du podcast avec un milliard d’auditeurs par mois

YouTube simplifie son offre avec Premium Lite pour un accès sans pub

Avec Premium Lite, les utilisateurs peuvent profiter de YouTube sans interruption publicitaire sur tous leurs appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs et téléviseurs connectés. C’est une solution idéale pour ceux qui regardent régulièrement des vidéos et souhaitent éviter les coupures, sans pour autant payer pour des fonctionnalités qu’ils n’utilisent pas. Cependant, certaines vidéos pourraient toujours contenir des annonces intégrées par les créateurs, une nuance importante par rapport à l’abonnement Premium classique.

Avec plus de 125 millions d’abonnés à YouTube Music et Premium, Google continue d’adapter ses offres aux besoins des utilisateurs. Premium Lite vise ceux qui veulent un compromis entre confort et budget, sans s’engager dans une offre plus coûteuse. Cette nouvelle formule reste pour l’instant limitée à quelques pays, mais YouTube prévoit d’étendre cette version au fil des mois. Reste à voir si cette version trouvera sa place face à l’offre complète, qui inclut plus d’options pour les abonnés les plus exigeants.