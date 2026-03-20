YouTube s’attaque aux vidéos trompeuses avec cette nouvelle fonctionnalité

Les vidéos trompeuses sont devenues une plaie sur YouTube. Entre les fausses miniatures et les titres mensongers, le piège est fréquent. La plateforme teste enfin une solution pour y mettre fin.

Avec plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, YouTube reste l’une des plateformes les plus utilisées. Pour conserver cette position, le service ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Certaines améliorent clairement l’usage, comme le doublage automatique par intelligence artificielle. D’autres, en revanche, sont plus critiquées et peuvent perturber la navigation.

La plateforme doit aussi faire face à plusieurs dérives liées à son contenu. Certaines vidéos contournent les règles ou utilisent des techniques trompeuses pour attirer les clics. Entre miniatures exagérées et titres mensongers, il devient parfois difficile de savoir à quoi s’attendre avant de lancer une vidéo. YouTube cherche donc de nouveaux moyens pour limiter ces pratiques et éviter aux utilisateurs de perdre du temps.

YouTube teste une fonction de prévisualisation qui affiche plusieurs extraits avant de lancer une vidéo

YouTube teste actuellement une nouvelle fonction appelée « Discover videos with Previews » (découvrir des vidéos avec aperçus). Comme l’indique la plateforme sur son site officiel, cet outil permet d’afficher plusieurs extraits d’une vidéo avant même de l’ouvrir. L’utilisateur peut ainsi parcourir rapidement entre cinq et dix moments courts issus du contenu recommandé. Ces aperçus montrent des passages jugés pertinents afin d’aider à décider si la vidéo mérite d’être regardée.

Cette approche vise notamment à réduire l’impact des contenus trompeurs. Une vidéo avec une miniature accrocheuse mais un contenu différent devient plus facile à repérer. L’utilisateur peut vérifier en quelques secondes si le sujet correspond réellement à ses attentes. Cela permet d’éviter une perte de temps inutile et de mieux choisir ce que l’on veut regarder.

Pour l’instant, cette fonctionnalité reste en phase de test sur un nombre limité d’utilisateurs Android. YouTube n’a pas précisé la durée exacte des extraits ni la date d’un déploiement plus large. Ce système pourrait aussi avoir un impact sur les créateurs. Si les moments clés sont visibles immédiatement, certains utilisateurs pourraient ne plus regarder la vidéo en entier. L’équilibre entre gain de temps et visibilité des contenus reste donc à trouver.