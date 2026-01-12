Google Photos va enfin ajouter cette option évidente pour les vidéos

Aussi étonnant que cela puisse paraître, une fonctionnalité considérée comme basique dans les applications de photos et vidéos n'existe pas sur Google Photos. Une aberration qui sera corrigée sous peu.

Nous le répétons souvent : l'application Google Photos est une excellente solution pour visualiser les clichés et vidéos capturés avec votre smartphone. Mais pas que. Le service made in Mountain View a depuis longtemps dépassé le stade de la simple galerie pour intégrer un tas de fonctionnalités allant du tri à la retouche de vos œuvres. C'est simple, à moins d'avoir des besoins particuliers en la matière, Google Photos vous fournira tous les outils nécessaires.

Et puis il y a l'envers du décor. Derrière ces possibilités se cache des absences que l'on a du mal à comprendre. Des options qui, une fois implémentées, nous paraissent si évidentes qu'on se demande pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour en profiter. Celle dont il est question ici en est l'exemple parfait. Découverte par nos confrères d'Android Authority dans la version 7.58 de Google Photos, elle répond à la demande que de nombreux utilisateurs formulent depuis des années.

Cette option basique arrive sur Google Photos, il était temps

Lorsque vous lisez une vidéo depuis Google Photos, vous pouvez appuyer sur les trois points verticaux en haut à droite pour accéder à quelques options. C'est là qu'on se rend compte de celle qui manque. Il est impossible de modifier la vitesse de lecture. Les captures d'écran ci-dessous montrent comment Google veut réparer cet oubli. Juste en dessous de la lecture en boucle, une ligne “Vitesse de lecture” propose de choisir entre 4 (en plus de la normale) : 0.25X, 0.5X, 1.5X et 2X.

L'option semble proche de sa forme définitive, voire déjà finalisée, aussi on peut espérer la voir débarquer sur nos smartphones d'ici quelques semaines au pire. Comme toujours avec Google, impossible de savoir si l'entreprise compte procéder ainsi ou garder la fonctionnalité sous le coude pendant plus longtemps.