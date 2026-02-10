Google Maps : en manque d’aventures ? Cette option dopée à l’IA se charge de vous proposer des idées

La firme de Mountain View poursuit le développement de son application GPS phare : Google Maps. Le géant de la tech s’apprête à y introduire une nouvelle fonction expérimentale : Ask Maps. Rôle, fonctionnement, accessibilité… voici tout ce que l’on sait à son sujet.

Google Maps
Crédits : 123RF

On parle souvent de la méthode plutôt agressive qu’a adoptée Microsoft pour imposer son IA maison, Copilot, au sein de Windows 11. Mais Google n’est pas en reste avec Gemini : l’IA du géant de la tech s’immisce dans les moindres recoins de son écosystème, de ses applications phares à ses différents services.

Par exemple, la firme de Mountain View avait initialement présenté la fonction « Ask » comme une alternative pour faciliter la recherche au sein de son application Google Photos. Mais elle l’a finalement substituée à l’outil de recherche classique – ce qui a suscité un certain mécontentement. Et en parlant de la fonction « Demander à », Google s’apprête à la décliner dans une énième application.

Google Maps s’apprête à introduire une fonction propulsée par Gemini pour les utilisateurs en mal d’idées

Le géant de la tech travaille sur cette fonctionnalité depuis, au moins, l’an dernier. « Ask Maps », c’est son nom – que l’on peut traduire par « Demander à Maps »– se manifeste sous la forme d’un nouveau bouton situé sur la page d’accueil de l’application, juste en dessous de la barre de recherche.

Lorsqu’on clique dessus, une interface de conversation qui vous semblera familière s’ouvre : elle ressemble à celle de l’application Gemini. En plus d’une barre de saisie, l’écran dédié à cette fonction conversationnelle propulsée par l’IA maison de Google contient des suggestions pour guider les utilisateurs qui ne sauraient par où commencer.

Il semble désormais que Google s’apprête à la lancer sous forme d’expérimentation. En effet, nos confrères d’Android Authority l’ont repéré dans Google Maps v26.07.01.867227976 au sein d’une nouvelle section baptisée « Essayer de nouvelles fonctionnalités » qui permet aux utilisateurs de s’inscrire pour, comme son nom l’indique, tester des options inédites. Demander à Maps y est décrit comme une solution pour « transformer des idées en aventures à l’aide des modèles Gemini ».

Google Ask Maps
Crédits : Android Authority

Il s’agit, pour le moment, d’une fonctionnalité expérimentale dont le lancement semble imminent. Comme souvent, elle devrait être limitée à un nombre restreint de personnes, mais ce sera aux utilisateurs intéressés de s’inscrire pour la tester. Une chaîne de texte suggère par ailleurs que les places seront limitées : « Les places sont complètes pour le moment, mais d’autres seront bientôt disponibles. Revenez plus tard. » Google devrait profiter de cette phase de test pour récolter les retours des utilisateurs afin d’ajuster l’expérience offerte par cette fonction, qui devrait être progressivement déployée, avant d’être accessible au grand public.


