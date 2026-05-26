Une étoile morte au champ magnétique colossal serait à l’origine de cette supernova hors norme

Certaines explosions stellaires brillent dix fois plus que les autres, sans raison apparente. Une nouvelle étude vient de changer ça. Le télescope Fermi a capté pour la première fois des rayons gamma révélateurs au cœur d'une supernova superlumineuse.

Les supernovas sont parmi les phénomènes les plus violents de l'univers. Quand une étoile massive arrive en fin de vie, son cœur s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. Cette implosion déclenche une déflagration colossale, visible à des milliards d'années-lumière. Une récente observation avait montré qu'une gigantesque supernova avait donné naissance à l'un des objets les plus magnétiques jamais vus. Certaines de ces explosions se distinguent en produisant dix fois plus de lumière que les autres. Ces astres mourants dits superlumineux fascinent les astronomes depuis des décennies.

En mars, une étude avait mis en évidence qu'un sursaut d'énergie intense pouvait rester indétectable pendant des années. L'équipe de Fabio Acero, chercheur à l'Université Paris-Saclay, vient de franchir une étape décisive. Les chercheurs ont étudié la supernova SN 2017egm, localisée à 440 millions d'années-lumière dans la galaxie NGC 3191.

Ces supernovas géantes doivent leur puissance record à une étoile morte ultra-magnétique

Selon l'étude publiée dans Astronomy and Astrophysics, le télescope Fermi de la NASA a détecté des rayons gamma émis par SN 2017egm. C'est la première détection définitive de ce type en vingt ans de recherches. Les scientifiques attribuent cette énergie à la naissance d'un magnétar au cœur de la supernova. Un magnétar est une étoile à neutrons au champ magnétique mille fois plus puissant que la normale. Ces objets sont les aimants les plus puissants de l'univers connu.

Cet astre projette autour de lui un nuage de particules chargées, appelé nébuleuse de vent. Cette structure booste la production de rayons gamma. Ces derniers frappent l'enveloppe de débris stellaires et se transforment en lumière visible. C'est ce mécanisme qui explique pourquoi certaines explosions brillent aussi fort. Environ trois mois après l'implosion, le rayonnement commence à s'échapper vers l'extérieur. Le futur observatoire Cerenkov Telescope Array devrait permettre de repérer des phénomènes similaires jusqu'à 500 millions d'années-lumière. Pour les chercheurs, cette découverte ouvre une nouvelle voie pour sonder le fonctionnement interne de ces astres mourants.