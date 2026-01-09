YouTube : fini la galère pour trouver une vidéo précise avec ces nouveaux filtres de recherche

YouTube a annoncé un petit changement du côté de ses filtres de recherche, qui permettront de trouver des vidéos plus facilement. Un nouveau filtre fait son apparition, tandis que deux autres disparaissent.

La plupart du temps, vous avez probablement une utilisation assez directe de YouTube. Vous ouvrez l'application, vous cliquez sur une vidéo qui a attiré votre regard sur la page d'accueil, ou bien vous vous dirigez vers vos abonnements pour consulter les nouveautés. Mais il arrive que vous soyez à la recherche d'une vidéo précise, qu'il s'agisse d'un vieux contenu dont le nom vous échappe, ou d'un tutoriel très niche.

Dans ce genre de cas, les filtres de recherche sont généralement vos amis. Du moins en théorie, puisque ces derniers ont toujours manqué de précision, en plus de ne pas prendre en compte les Shorts. Google en a bien conscience et a décidé de remédier au problème. Dans un billet de blog, la firme a en effet annoncé une petite refonte de son système de filtres.

YouTube veut vous aider à trouver vos vidéos plus facilement

Il ne faudra pas s'attendre à un gros changement. Dans l'ensemble, les filtres restent quasiment les mêmes. Google profite surtout de l'occasion pour réorganiser son menu, il faut bien l'admettre, un peu fouillis. La catégorie Type se trouve désormais tout à gauche et accueille un nouveau filtre dédié aux Shorts. C'est là la plus grosse nouveauté de cette mise à jour, YouTube ne permettant pas, jusqu'à maintenant, de ne chercher que des vidéos verticales.

La catégorie Trier par a été renommée Prioriser et ne comporte plus que deux filtres : Pertinence et Popularité. Adieu donc les tris par nombre de vues et date de publication. Pour ce dernier, il faudra se référer à la catégorie Date d'ajout, similaire si ce n'est pour la perte du filtre pour les vidéos publiés il y a moins d'une heure. D'après YouTube, ce dernier ne fonctionnait pas correctement, frustrant beaucoup les utilisateurs.