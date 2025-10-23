Vous êtes accro aux Shorts ? YouTube vous aide à vous sevrer

Si vous perdez trop de temps à regarder des Shorts sur YouTube, la nouvelle fonctionnalité permettant de définir une limite de visionnage quotidienne devrait vous plaire.

Que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok, les formats vidéo courts ont vite tendance à rendre accro et on peut facilement rester pendant des heures à passer d'une vidéo à l'autre sur ces plateformes. C'est une bonne nouvelle pour ces services et les créateurs de contenus, qui engrangent des revenus à chaque vue, mais pas forcément pour les utilisateurs, qui voient leur productivité ou leur sommeil plombés par ces successions de clips vidéo qui ne s'arrêtent jamais.

YouTube annonce le déploiement d'une fonctionnalité permettant de “définir une limite quotidienne de temps de défilement sur le fil d'actualités Shorts sur mobile”. L'option se trouve dans les Paramètres de l'application. Une fois la limite que vous avez définie atteinte, un message d'avertissement s'affichera, informant que le quota de Shorts pour la journée a été épuisé et qu'il n'est plus possible d'en visionner. Un bon moyen pour ceux qui ont du mal à se contrôler seuls de s'imposer une restriction et d'arrêter de passer trop de temps à regarder des Shorts.

YouTube lance un outil pour lutter contre l'addiction aux Shorts

“Nous prévoyons également d'étendre notre contrôle parental pour intégrer la limite de flux Shorts plus tard cette année, ce qui donnera aux parents la possibilité d'activer cette fonctionnalité de manière proactive et de la rendre non-rejetable pour leurs enfants et adolescents dans les comptes supervisés sur YouTube”, ajoute la plateforme. Les parents pourront donc définir depuis leur propre compte et appareil un temps maximum à passer par jour pour regarder des Shorts.

Cette nouveauté s'ajoute aux options déjà présentes sur YouTube pour aider les utilisateurs à gérer leur temps. Il existe notamment la possibilité de programmer des rappels d'heure du coucher et de pause. L'initiative est louable, mais on ne peut pas dire que Google s'est pressé sur ce coup. TikTok et Instagram (pour les Reels) ont déjà instauré un tel outil à leurs applications, alors qu'ils dépendent plus des formats courts que YouTube.