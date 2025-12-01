Android TV : cette alternative gratuite à YouTube Premium a été infectée par des malwares, supprimez-la sans attendre

Peu de temps après le blocage de son application sur Android TV, le développeur de SmartTube a confirmé que cette dernière a été infectée par des malwares. Si le service est installé sur votre téléviseur, il est urgent de le supprimer et de le remplacer par une version non compromise.

La semaine dernière, les utilisateurs de SmarTube se sont retrouvés désemparés. Sans crier gare, ce qui est sans la meilleure alternative à YouTube sur Android TV a été bloquée par Google et plusieurs constructeurs. En cause, la corruption de la signature numérique de son développeur, mettant à mal la sécurité de l'application. Plus concrètement, un pirate pourrait utiliser cette signature pour diffuser des versions infectées de SmartTube, sans que personne ne s'en rende compte.

À l'époque, on pensait alors que le blocage avait eu lieu pour des raisons préventives. Mais il semblerait que le mal ait déjà été fait. Dans une interview au média AFTVNews, le développeur de SmartTube a en effet confirmé avoir réagi trop tard : SmartTube est d'ores et déjà infectée par un malware. Pire encore, on ne sait pas encore de quoi ce dernier est capable.

Que faire si SmartTube est installé sur votre Android TV ?

Si SmartTube est installé sur votre Android TV, on vous conseille donc fortement de prendre quelques mesures de précaution afin d'éviter le pire. Premièrement, il est important de vérifier quelle version de l'application se trouve sur votre appareil. Selon AFTVnews, Les versions 30.43 à 30.47 de SmartTube sont infectées par le malware. Celles-ci ont été distribuées par APKMirror.

Le développeur a d'ores et déjà mis à disposition une nouvelle version de SmartTube, qui ne présente aucun risque. Mieux vaut donc supprimer celle qui se trouve sur votre Android, puis la remplacer par cette nouvelle application. Il s'agit de la build 30.56. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien et en utilisant le code 28544. Vous pouvez également effecté un réinitialisation aux paramètres d'usine pour être certain d'avoir éliminé toute menace.

Source : AFTVNews