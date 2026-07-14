Google Pixel 11 : voici les couleurs qui devraient être proposées sur les smartphones

En avance sur la présentation officielle des Pixel 11, voici des photos de ce que l'on pense être leurs coloris disponibles à la sortie. Gardons tout de même en tête qu'ils sont susceptibles de changer d'ici là.

Google a annoncé quand seront officiellement présentés les Pixel 11. En France, ce sera le 13 août à minuit. Dommage pour celles et ceux qui ne voulaient pas se coucher tard ce jour-là. Heureusement pour eux, les nombreuses fuites permettent déjà de se faire une très bonne idée de ce que proposeront les prochains smartphones de la marque. Vous pouvez même télécharger les fonds d'écran des Pixel 11 dès maintenant si le cœur vous en dit.

Même le prix des Pixel 11 en euros est connu, c'est dire si l'effet de surprise lors de la conférence du 13 août sera quasi-inexistant. Il est toujours possible que certaines informations partagées jusqu'à présent se révèlent fausses cela dit. Comme celles qui concernent les différents coloris des Pixel 11. Plusieurs photos des appareils ont été publiées sur Amazon avant d'être supprimées. Les pages associées étaient liées à la boutique Google de la plateforme, mais cela ne garantit pas l'exactitude des photos ci-dessous. Elles semblent toutefois légitimes.

Voici les couleurs supposées des Pixel 11 de Google

Plus que les couleurs elles-mêmes, c'est leurs noms qui sont susceptibles de changer. On a par exemple pu noter les mentions “Obsidienne“, “Hibiscus” et “Pistache“, puis “Minuit”, “Fuchsia” et “Mousse“. Seules ces trois dernières appellations correspondent à de précédentes fuites et elles semblent désigner les mêmes coloris au final. On repère également “Dune“, “Brume Légère“, “Pin” et “Sterling” (une nuance de bleu). Notez qu'il s'agit là d'une traduction littérale de l'anglais. L’appellation française finale pourra être différente.

Quoiqu'il en soit, vous pouvez admirer le rendu de ces couleurs sur la photo ci-dessus. Concernant le Pixel 11 Pro Fold, nous avons déjà vu qu'il serait disponible en “Minuit” et “Pin“. Le Pixel 10 pro Fold étant également proposé en 2 couleurs seulement (“Quartz Gris” et “Jade“), il est probable qu'il n'y en ait pas de troisième pour son successeur. À moins que cela soit l'une des surprises dont Google a conservé la primeur.

Source : 9to5Google