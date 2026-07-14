One UI 9 : la quatrième beta débarque sur Galaxy S26, voici tout ce qu’elle vient changer

Samsung vient de lancer le déploiement de la quatrième bêta de One UI 9, la prochaine grosse mise à jour de sa surcouche Android. Déjà disponible dans plusieurs régions du globe, elle est pour le moment réservée aux Galaxy S26.

La bêta de One UI 9 continue son petit bonhomme de chemin et si nous ne sommes vraisemblablement pas prêts de mettre la main sur une version stable pour le grand public, Samsung enchaîne les mises à jour venant améliorer la formule. Le mois dernier, les utilisateurs ont eu droit à une troisième bêta venant corriger plusieurs bugs. Peu de temps après, il semblait déjà que le constructeur était sur le point de livrer la quatrième bêta.

Il aura fallu attendre un petit peu, mais la voilà enfin. La mise à jour a commencé son déploiement dans plusieurs pays du monde, à savoir l'Allemagne, l'Inde, la Pologne, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Elle ne devrait pas tarder à arriver aux États-Unis et, bien sûr, dans le reste de l'Europe. Comme pour les autres, cette mise à jour est encore réservée aux Galaxy S26. Les smartphones plus anciens suivront d'ici peu de temps.

Sur le même sujet — One UI 9 : Samsung va bientôt muscler sa protection anti-phishing en empêchant les applis frauduleuses de se lancer

Voici les changements apportés par la dernière bêta de One UI 9

Comme pour la précédente bêta, pas de grosses nouvelles fonctionnalités à se mettre sous la dent. Pour le moment, Samsung préfère toujours corriger les bugs restants sur sa surcouche avant de tester de nouvelles fonctions. Voici donc le changelog complet de cette dernière bêta :

  • Correction d'un problème où la taille de l'horloge s'affichait de manière anormale lors de la rotation horizontale ou verticale de l'écran de verrouillage
  • Correction d'un problème où le fonctionnement n'était pas normal lors de l'activation ou de la désactivation via le Panneau rapide ou les Paramètres alors que la routine « Affichage privé » était en cours d'exécution
  • Correction d’un problème où la barre de navigation disparaissait dans certaines conditions pendant les jeux
  • Correction de problèmes de performances de l’interface utilisateur survenant lors de l’ouverture et de la fermeture du Panneau rapide
  • Correction d’un problème où les chiffres des notifications du minuteur étaient tronqués ou où l’interface utilisateur était instable dans les notifications en direct
  • Correction d’un problème où l’action de routine « Volume audio Bluetooth » ne fonctionnait pas correctement lors de la connexion au Bluetooth d’un véhicule via l’application Routines

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