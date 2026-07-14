Google offre enfin au Play Store l’affichage que les grands écrans méritaient

Le Google Play Store amorce un virage attendu sur les grands écrans. La boutique d'applications revoit son affichage pour les tablettes et les smartphones pliables. Les possesseurs de ces appareils profiteront enfin d'une navigation à la hauteur de leur écran.

Les grands écrans occupent une place de plus en plus importante dans l'univers Android. Les tablettes séduisent un public en quête de confort, quand les smartphones pliables démocratisent le format livre. Ces appareils offrent une surface généreuse, idéale pour lire, travailler ou naviguer au quotidien. Beaucoup d'applications tardent pourtant à exploiter cet espace supplémentaire, faute d'interfaces adaptées. La mise à jour système de juin apportait déjà son lot d'améliorations au Play Store, sans combler ce manque précis.

La boutique d'applications de Google restait justement mal adaptée à ces formats généreux. Le Play Store laissait souvent de larges zones vides sur les tablettes et les smartphones pliables, obligeant à faire défiler sans fin. La firme de Mountain View s'attaque enfin à ce défaut avec sa mise à niveau système de juillet. Le mois dernier déjà, une mise à jour promettait d'éviter les ralentissements pendant l'installation d'une appli.

Le Play Store affiche plus de contenu sur les tablettes et les smartphones pliables

Le Play Store adopte un nouvel agencement pensé pour les écrans de grande taille. Selon la note de support officielle de Google, la boutique affiche désormais davantage de contenu à la fois. La densité d'informations augmente sur ces formats, ce qui réduit le défilement et supprime les espaces gaspillés. Les possesseurs de tablettes et de smartphones pliables parcourent alors plus d'applications et de jeux d'un seul coup d'œil. Le déploiement s'effectue progressivement sur les modèles compatibles au cours des prochaines semaines, sans action de la part des utilisateurs.

Cette évolution s'accompagne d'autres nouveautés glissées dans la même mise à jour. Le géant américain fluidifie le parcours d'abonnement à Google One pour accéder plus vite au stockage cloud. Les montres Wear OS récupèrent le profil professionnel directement transféré depuis le téléphone. Dans l'Union européenne, le Play Store commence aussi à signaler les images générées par intelligence artificielle. La firme profite de ces rendez-vous mensuels pour enrichir Android en continu, sans imposer une refonte complète du système d'exploitation. Chaque édition apporte de petites touches destinées à améliorer l'usage sur la durée.