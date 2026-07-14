iPhone : attention aux arnaques via FaceTime, elles sont en augmentation

Les escrocs n'ont plus peur de montrer leur visage. Ils contactent les victimes via FaceTime, les appels vidéo sur iPhone, afin de leur soutirer de l'argent. La combine est bien rodée.

Les appels vidéo, ça ne date pas d'hier sur les smartphones d'Apple. FaceTime débarque en effet sur l'iPhone 4 de 2010. La fonctionnalité nécessite alors le Wi-Fi, et il faut attendre iOS 6 en 2012 pour la compatibilité avec le réseau cellulaire. Aujourd'hui, nous sommes proche de pouvoir passer ce genre d'appel vidéo entre un iPhone et un mobile Android. En attendant, d'autres personnes mal intentionnées se sont dit que FaceTime était un bon outil pour mener leurs sales besognes à bien.

Apple et la Federal Trade Commission américaine mettent alertent sur une augmentation des arnaques via FaceTime. Contrairement à ce que l'on peut penser, les escrocs ne rechignent pas à montrer leur visage. Au contraire, cela facilite les tentatives d'extorsion. Inconsciemment, on se dit que si c'était faux, la personne n'oserait pas se filmer. Il existe plusieurs types de faux appels, mais le plus répandu est celui qui cible directement votre banque.

Apple met en garde contre les escrocs qui utilisent de plus en plus FaceTime

Vous recevez un message disant qu'il y a un souci sur votre compte en banque et qu'il faut agir. Un numéro à appeler est indiqué dans le message, ou bien vous recevez un coup de fil peu après. L'interlocuteur, un faux conseiller bancaire, vous dit alors que d'autres mesures sont nécessaires et qu'il faut passer sur un appel FaceTime. Là, le cybercriminel peut vous demander de partager votre écran pendant que vous tapez les identifiants de votre compte par exemple. Dans tous les cas, le but est de vider ce dernier.

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Il est également possible que la personne se fasse passer pour un conseiller clientèle d'Apple ou une autre entreprise avec laquelle vous avez un lien. Parfois, elle n'hésite pas à prétendre être de la police, apparaissant en uniforme et montrant un faux badge. Enfin, il arrive que vous soyez contacté par quelqu'un prétextant un intérêt romantique avant de vous demander de l'argent.

Pour se protéger de ce genre d'appel, le bon sens suffit : n'appelez jamais un numéro indiqué dans un message suspect et ne répondez pas si vous êtes contacté suite à son envoi. En cas de doute, joignez directement la structure concernée.

Source : ConsumerAffairs