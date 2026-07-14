iPhone : attention aux arnaques via FaceTime, elles sont en augmentation

Les escrocs n'ont plus peur de montrer leur visage. Ils contactent les victimes via FaceTime, les appels vidéo sur iPhone, afin de leur soutirer de l'argent. La combine est bien rodée.

iPhone arnaque FaceTime
Crédits : 123RF

Les appels vidéo, ça ne date pas d'hier sur les smartphones d'Apple. FaceTime débarque en effet sur l'iPhone 4 de 2010. La fonctionnalité nécessite alors le Wi-Fi, et il faut attendre iOS 6 en 2012 pour la compatibilité avec le réseau cellulaire. Aujourd'hui, nous sommes proche de pouvoir passer ce genre d'appel vidéo entre un iPhone et un mobile Android. En attendant, d'autres personnes mal intentionnées se sont dit que FaceTime était un bon outil pour mener leurs sales besognes à bien.

Apple et la Federal Trade Commission américaine mettent alertent sur une augmentation des arnaques via FaceTime. Contrairement à ce que l'on peut penser, les escrocs ne rechignent pas à montrer leur visage. Au contraire, cela facilite les tentatives d'extorsion. Inconsciemment, on se dit que si c'était faux, la personne n'oserait pas se filmer. Il existe plusieurs types de faux appels, mais le plus répandu est celui qui cible directement votre banque.

Apple met en garde contre les escrocs qui utilisent de plus en plus FaceTime

Vous recevez un message disant qu'il y a un souci sur votre compte en banque et qu'il faut agir. Un numéro à appeler est indiqué dans le message, ou bien vous recevez un coup de fil peu après. L'interlocuteur, un faux conseiller bancaire, vous dit alors que d'autres mesures sont nécessaires et qu'il faut passer sur un appel FaceTime. Là, le cybercriminel peut vous demander de partager votre écran pendant que vous tapez les identifiants de votre compte par exemple. Dans tous les cas, le but est de vider ce dernier.

Lire aussi – Cette arnaque à l’iPhone 17 force Apple à durcir sa politique de retour

Il est également possible que la personne se fasse passer pour un conseiller clientèle d'Apple ou une autre entreprise avec laquelle vous avez un lien. Parfois, elle n'hésite pas à prétendre être de la police, apparaissant en uniforme et montrant un faux badge. Enfin, il arrive que vous soyez contacté par quelqu'un prétextant un intérêt romantique avant de vous demander de l'argent.

Pour se protéger de ce genre d'appel, le bon sens suffit : n'appelez jamais un numéro indiqué dans un message suspect et ne répondez pas si vous êtes contacté suite à son envoi. En cas de doute, joignez directement la structure concernée.

Source : ConsumerAffairs


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bixby mue comme un ado, un bug fait changer l’assistant Samsung de voix en pleine conversation

Bixby traverse une drôle de période sur les smartphones Samsung. L’assistant vocal se met à changer de voix tout seul en pleine discussion. Les possesseurs de Galaxy peinent désormais à…

Google Pixel 11 : voici les couleurs qui devraient être proposées sur les smartphones

En avance sur la présentation officielle des Pixel 11, voici des photos de ce que l’on pense être leurs coloris disponibles à la sortie. Gardons tout de même en tête…

Pixel 11 : ces documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google

L’ensemble des Pixel 11 viennent de recevoir leur certification FCC, ce qui signifie que leur sortie ne va plus tarder. Le document vient d’ailleurs confirmer un gros changement dans la…

Samsung : son premier smartphone enroulable pourrait arriver dès l’année prochaine, avant le Galaxy TriFold 2

Une nouvelle rumeur se montre très optimiste concernant le tout premier smartphone enroulable de Samsung. Alors que l’on n’attendait pas celui-ci avant au moins 2028, il se murmure désormais qu’il…

OnePlus s’apprêterait à quitter l’Europe pour de bon, cette fois la marque ne reviendrait plus

OnePlus s’apprête à refermer un long chapitre de son histoire. Le constructeur chinois prépare son retrait des marchés européen et américain. Une page se tourne pour l’une des marques les…

Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 : après les prix, les fiches techniques ont fuité

Les caractéristiques techniques des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2, les prochaines montres connectées de Samsung, sont connues. Samsung risque de ne pas beaucoup nous surprendre lors du Galaxy…

De premières infos sur la Nintendo Switch 2 OLED, avec une fenêtre de sortie en prime

Nintendo serait en train de se préparer à lancer une Switch 2 OLED, équipée d’un écran Samsung. La problématique du prix se pose toutefois. De nombreux joueurs furent déçus quand…

Le Galaxy S27 Pro sera-t-il aussi bon en photo que le Galaxy S27 Ultra ?

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung veut un véritable smartphone premium au format compact. Mais sera-t-il vraiment aussi avancé techniquement que le Galaxy S27 Ultra sur la partie photo ?…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une grosse opération dénommée « Promos des vacances ». Les offres concernent plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, casques et écouteurs ou encore montres connectées. Voici les…

Sony WH 1000 XM6 : le casque haut de gamme devient enfin accessible avec cette belle chute de prix

Le Sony WH 1000 XM6 est de retour à prix cassé sur AliExpress. Et cette fois, avec le code PHDFRS30, vous pouvez l’avoir à 303,28 € seulement avec le code…