Bixby mue comme un ado, un bug fait changer l’assistant Samsung de voix en pleine conversation

Bixby traverse une drôle de période sur les smartphones Samsung. L'assistant vocal se met à changer de voix tout seul en pleine discussion. Les possesseurs de Galaxy peinent désormais à suivre une conversation cohérente.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

Les assistants vocaux occupent une place croissante sur nos smartphones. Ils lancent des applications, répondent aux questions et gèrent une foule de tâches à la voix. Leur qualité repose largement sur le naturel de leur élocution. Ce critère est devenu central face à la montée de l'intelligence artificielle, si bien que les constructeurs y consacrent aujourd'hui d'importants moyens. Chez Samsung, le chantier reste stratégique. La firme avait officialisé un nouveau Bixby doté de capacités agentiques, pensé pour dialoguer de façon plus fluide.

L'assistant maison traverse pourtant une passe compliquée sur les téléphones de la marque coréenne. L'assistant maison se met à changer de voix sans raison apparente, en plein milieu d'un échange. Le souci surgit après une récente mise à jour installée sur les appareils concernés. Il tombe au plus mauvais moment pour Samsung. Le constructeur préparait justement du neuf, puisqu'un nouveau geste permettra bientôt d'invoquer Bixby sur les smartphones Galaxy.

Bixby change de voix au milieu d'une conversation sur les smartphones Samsung Galaxy

Bixby ne respecte plus la voix sélectionnée par défaut tout au long d'une conversation. Un signalement a été publié sur le forum coréen de la Samsung Community. Selon ce témoignage, l'assistant démarre parfois avec une voix grave et méconnaissable. La voix habituelle revient ensuite dès la deuxième réponse, avant de se transformer à nouveau lors des échanges suivants. Le même utilisateur constate que l'outil ne suit plus non plus la voix de notification définie dans une routine. Plusieurs autres possesseurs de Galaxy ont depuis confirmé rencontrer exactement le même comportement.

Ce dysfonctionnement fragilise les efforts récents de Samsung autour de son assistant vocal. Le constructeur avait justement communiqué sur sa volonté de rendre Bixby plus naturel et plus agréable à utiliser. Aucune solution de contournement ne permet pour l'instant de rétablir un fonctionnement normal. Les personnes touchées n'ont d'autre choix que de patienter jusqu'au déploiement d'un correctif. Lancé en 2017 aux côtés des Galaxy S8, l'assistant peine encore à convaincre face à des rivaux comme Gemini. Ce genre de couac ne l'aide guère à redorer son image auprès d'un grand public déjà tenté par la concurrence.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Pixel 11 : voici les couleurs qui devraient être proposées sur les smartphones

En avance sur la présentation officielle des Pixel 11, voici des photos de ce que l’on pense être leurs coloris disponibles à la sortie. Gardons tout de même en tête…

Pixel 11 : ces documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google

L’ensemble des Pixel 11 viennent de recevoir leur certification FCC, ce qui signifie que leur sortie ne va plus tarder. Le document vient d’ailleurs confirmer un gros changement dans la…

Samsung : son premier smartphone enroulable pourrait arriver dès l’année prochaine, avant le Galaxy TriFold 2

Une nouvelle rumeur se montre très optimiste concernant le tout premier smartphone enroulable de Samsung. Alors que l’on n’attendait pas celui-ci avant au moins 2028, il se murmure désormais qu’il…

OnePlus s’apprêterait à quitter l’Europe pour de bon, cette fois la marque ne reviendrait plus

OnePlus s’apprête à refermer un long chapitre de son histoire. Le constructeur chinois prépare son retrait des marchés européen et américain. Une page se tourne pour l’une des marques les…

Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 : après les prix, les fiches techniques ont fuité

Les caractéristiques techniques des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2, les prochaines montres connectées de Samsung, sont connues. Samsung risque de ne pas beaucoup nous surprendre lors du Galaxy…

De premières infos sur la Nintendo Switch 2 OLED, avec une fenêtre de sortie en prime

Nintendo serait en train de se préparer à lancer une Switch 2 OLED, équipée d’un écran Samsung. La problématique du prix se pose toutefois. De nombreux joueurs furent déçus quand…

Le Galaxy S27 Pro sera-t-il aussi bon en photo que le Galaxy S27 Ultra ?

Avec le Galaxy S27 Pro, Samsung veut un véritable smartphone premium au format compact. Mais sera-t-il vraiment aussi avancé techniquement que le Galaxy S27 Ultra sur la partie photo ?…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une grosse opération dénommée « Promos des vacances ». Les offres concernent plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, casques et écouteurs ou encore montres connectées. Voici les…

Sony WH 1000 XM6 : le casque haut de gamme devient enfin accessible avec cette belle chute de prix

Le Sony WH 1000 XM6 est de retour à prix cassé sur AliExpress. Et cette fois, avec le code PHDFRS30, vous pouvez l’avoir à 303,28 € seulement avec le code…

Le Google Pixel 10 Pro est à prix cassé dans un pack exceptionnel avec Enceinte JBL Grip, Pixel Buds 2a et Pixelsnap offerts

Et si vous pouviez vous offrir un smartphone haut de gamme avec une enceinte portable, des écouteurs et un support de téléphone pour moins de 600 euros ? Eh bien…