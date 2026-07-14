Bixby mue comme un ado, un bug fait changer l’assistant Samsung de voix en pleine conversation

Bixby traverse une drôle de période sur les smartphones Samsung. L'assistant vocal se met à changer de voix tout seul en pleine discussion. Les possesseurs de Galaxy peinent désormais à suivre une conversation cohérente.

Les assistants vocaux occupent une place croissante sur nos smartphones. Ils lancent des applications, répondent aux questions et gèrent une foule de tâches à la voix. Leur qualité repose largement sur le naturel de leur élocution. Ce critère est devenu central face à la montée de l'intelligence artificielle, si bien que les constructeurs y consacrent aujourd'hui d'importants moyens. Chez Samsung, le chantier reste stratégique. La firme avait officialisé un nouveau Bixby doté de capacités agentiques, pensé pour dialoguer de façon plus fluide.

L'assistant maison traverse pourtant une passe compliquée sur les téléphones de la marque coréenne. L'assistant maison se met à changer de voix sans raison apparente, en plein milieu d'un échange. Le souci surgit après une récente mise à jour installée sur les appareils concernés. Il tombe au plus mauvais moment pour Samsung. Le constructeur préparait justement du neuf, puisqu'un nouveau geste permettra bientôt d'invoquer Bixby sur les smartphones Galaxy.

Bixby change de voix au milieu d'une conversation sur les smartphones Samsung Galaxy

Bixby ne respecte plus la voix sélectionnée par défaut tout au long d'une conversation. Un signalement a été publié sur le forum coréen de la Samsung Community. Selon ce témoignage, l'assistant démarre parfois avec une voix grave et méconnaissable. La voix habituelle revient ensuite dès la deuxième réponse, avant de se transformer à nouveau lors des échanges suivants. Le même utilisateur constate que l'outil ne suit plus non plus la voix de notification définie dans une routine. Plusieurs autres possesseurs de Galaxy ont depuis confirmé rencontrer exactement le même comportement.

Ce dysfonctionnement fragilise les efforts récents de Samsung autour de son assistant vocal. Le constructeur avait justement communiqué sur sa volonté de rendre Bixby plus naturel et plus agréable à utiliser. Aucune solution de contournement ne permet pour l'instant de rétablir un fonctionnement normal. Les personnes touchées n'ont d'autre choix que de patienter jusqu'au déploiement d'un correctif. Lancé en 2017 aux côtés des Galaxy S8, l'assistant peine encore à convaincre face à des rivaux comme Gemini. Ce genre de couac ne l'aide guère à redorer son image auprès d'un grand public déjà tenté par la concurrence.