Redmi Pad SE : la tablette Xiaomi devient moins chère pour le Singles’ Day

Si vous recherchez une tablette Xiaomi très abordable en termes de prix, sachez que la Redmi Pad SE devient moins chère pour le Singles' Day. Pendant une semaine, la Pad SE de la gamme Redmi est à exactement 134 euros sur le site AliExpress.

Pour ce nouveau bon plan associé au Singles' Day 2023, AliExpress a décidé de casser le prix d'une tablette Xiaomi. Dès maintenant et jusqu'au samedi 18 novembre prochain à 8h59 précises, la Xiaomi Redmi Pad SE disponible en deux coloris au choix est vendue au prix de 134 euros au lieu de 149 euros. Afin d'obtenir le tarif réduit, il faut saisir le coupon AEFR15 qui donne droit à 15 euros de réduction.

Proposée dans sa version globale, la Redmi Pad SE de Xiaomi est une tablette tactile qui dispose d'un écran de 11 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraichissement jusqu'à 90 Hz. L'appareil embarque aussi un processeur Snapdragon 680, une batterie de 8000 mAh, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et le système d'exploitation MIUI Pad 14 basé sur Android 13.

Pour l'APN, les futurs propriétaires profiteront d'une caméra arrière de 8 MP et d'une caméra frontale de 5 MP. Enfin, le Wi-Fi,le Bluetooth 5.0, quatre haut-parleurs intégrés,la prise en charge du Dolby Atmos,une prise casque de 3,5 mm et le déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA sont de la partie.