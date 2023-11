Cdiscount casse le prix de cet écran PC Gamer Acer Nitro 23,8″

Superbe affaire à saisir sur le site Cdiscount ! Dans son rayon dédié à l'informatique, le site e-commerce français effectue une offre intéressante sur l'achat d'un écran PC Gamer de la marque Acer.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À la veille du jour des célibataires en Chine, plus connu sous le nom de Singles' Day, Cdiscount propose de profiter d'un code promotionnel qui permet d'avoir 11 euros de réduction à partir de 111 euros d'achats.

Parmi la sélection de produits éligibles à l'opération, les clients du site e-commerce français peuvent acquérir l'écran PC Gamer Acer Nitro QG241YPbmiipx 23,8″ à 118,99 euros au lieu de 179 euros ; soit 50 euros de remise immédiate de la part de Cdiscount et 11 euros de réduction avec le code 11ONZE. Aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés si la livraison du produit est effectuée en point relais.

Disponible dans un coloris noir, l'Acer Nitro QG241YPbmiipx est un moniteur de 23,8 pouces qui embarque un écran LCD à rétroéclairage LED avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et une dalle VA. L'appareil prend en charge la technologie HDR10 et l'AMD FreeSync Premium. On retrouve aussi une fréquence de 165 Hz, une luminosité de 250cd/m², un temps de réponse de 1 ms, un rapport de contraste 4000:1, la technologie HDR10 ou bien encore le FreeSync Premium. Quant à la connectique, deux ports HDMI (1.4/2.0), un DisplayPort (1.2) et une sortie audio sont de la partie.