La mise à jour HyperOS 3 est officielle, découvrez le nouveau look de l’interface des smartphones Xiaomi
Avec la mise à jour HyperOS 3, Xiaomi nous propose plusieurs changements d'interface pour ses appareils, avec notamment une fonction à la Dynamic Island.
Comme attendu, Xiaomi a présenté officiellement HyperOS 3, la dernière version de sa surcouche Android. Basée sur Android 16, cette mise à jour apporte une légère refonte visuelle. La barre d'état est modifiée et la grille d'accueil devient plus personnalisable. On note aussi la modification de certaines icônes d'applications, pour les Paramètres, l'Appareil photo, la Galerie d'images, le gestionnaire de fichiers, le navigateur intégré…
Le constructeur ajoute aussi la fonction Super Island, équivalent du Dynamic Island de l'iPhone. Des informations contextuelles en temps réel sur les activités des applications et les commandes de lecture multimédia sont affichées de part et d'autre du capteur photo frontal. Quand on appuie dessus, il se déploie pour donner des informations encore plus précises, comme sur une livraison en cours ou les horaires d'un vol d'avion.
La bêta d'HyperOS 3 est imminente
Xiaomi a communiqué les dates de disponibilité de la bêta d'HyperOS 3 pour les premiers appareils éligibles. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'annonces pour le marché chinois. Les utilisateurs européens pourraient devoir attendre un peu plus longtemps.
29 août
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Xiaomi Pad 7S Pro 12,5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Série POCO F7
17 septembre
- Xiaomi MIX Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED série 2025
- Série Xiaomi TB S Pro Mini LED
30 septembre
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra/Titanium Édition Spéciale
- Xiaomi 14 Pro/Titanium Édition spéciale
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Les nouvelles fonctionnalités ne sont pas légion. La marque a parlé d'améliorations au niveau des capacités d'IA, mais elles semblent concerner Super Xiao AI, qui n'est pas disponible en Europe. Chez nous, Xiaomi intègre Hyper AI, qui se base sur Gemini. Il est aussi question d'optimisations permettant de booster les performances des mobiles. Enfin, on annonce une fonction de partage des données entre appareils Xiaomi et appareils Apple (iPhone, iPad et Mac).