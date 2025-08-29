La mise à jour HyperOS 3 est officielle, découvrez le nouveau look de l’interface des smartphones Xiaomi

Avec la mise à jour HyperOS 3, Xiaomi nous propose plusieurs changements d'interface pour ses appareils, avec notamment une fonction à la Dynamic Island.

Comme attendu, Xiaomi a présenté officiellement HyperOS 3, la dernière version de sa surcouche Android. Basée sur Android 16, cette mise à jour apporte une légère refonte visuelle. La barre d'état est modifiée et la grille d'accueil devient plus personnalisable. On note aussi la modification de certaines icônes d'applications, pour les Paramètres, l'Appareil photo, la Galerie d'images, le gestionnaire de fichiers, le navigateur intégré…

Le constructeur ajoute aussi la fonction Super Island, équivalent du Dynamic Island de l'iPhone. Des informations contextuelles en temps réel sur les activités des applications et les commandes de lecture multimédia sont affichées de part et d'autre du capteur photo frontal. Quand on appuie dessus, il se déploie pour donner des informations encore plus précises, comme sur une livraison en cours ou les horaires d'un vol d'avion.

La bêta d'HyperOS 3 est imminente

Xiaomi a communiqué les dates de disponibilité de la bêta d'HyperOS 3 pour les premiers appareils éligibles. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'annonces pour le marché chinois. Les utilisateurs européens pourraient devoir attendre un peu plus longtemps.

29 août

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12,5

Xiaomi Pad 7 Pro

Série POCO F7

17 septembre

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED série 2025

Série Xiaomi TB S Pro Mini LED

30 septembre

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra/Titanium Édition Spéciale

Xiaomi 14 Pro/Titanium Édition spéciale

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Les nouvelles fonctionnalités ne sont pas légion. La marque a parlé d'améliorations au niveau des capacités d'IA, mais elles semblent concerner Super Xiao AI, qui n'est pas disponible en Europe. Chez nous, Xiaomi intègre Hyper AI, qui se base sur Gemini. Il est aussi question d'optimisations permettant de booster les performances des mobiles. Enfin, on annonce une fonction de partage des données entre appareils Xiaomi et appareils Apple (iPhone, iPad et Mac).