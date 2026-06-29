Xiaomi préparerait une supercar électrique, les photos de ce coupé camouflé à l’aileron géant ne mentent pas

Une Xiaomi inconnue vient d'être surprise en plein test sur une autoroute chinoise. Son camouflage intégral et son aileron démesuré trahissent une supercar électrique hors norme. Jamais la marque ne s'était attaquée aussi frontalement à Porsche et Ferrari.

Xiaomi a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les sportives les plus extrêmes. En quelques années, le constructeur s'est hissé parmi les nouveaux géants de l'automobile mondiale. Sa berline la plus radicale revendique plus de 1 500 chevaux et un châssis taillé pour la piste. Elle s'est même offert le record du Nürburgring décroché par la SU7 Ultra face aux meilleures électriques de série. Forte de ce succès, la marque cherche aujourd'hui à frapper encore plus fort.

Cette fois, le constructeur semble préparer un coupé électrique deux portes encore plus radical. Le prototype camouflé reprend plusieurs codes de la gamme, comme le bandeau lumineux arrière en anneau et la silhouette surbaissée. Aucun logo officiel n'apparaît sous le film de camouflage. Beaucoup y voient la version de route du concept Xiaomi Vision GT dévoilé pour le jeu Gran Turismo 7. Ce modèle pourrait incarner la première supercar de série de la firme.

Le coupé Xiaomi surpris sur route exhibe un aileron en carbone taillé pour le circuit

Le coupé reprend l'arsenal des vraies bêtes de piste. Selon des clichés diffusés sur Weibo, il arbore un aileron fixe à col de cygne, un large diffuseur arrière et des étriers de frein jaunes. Sous la carrosserie, la voiture pourrait accueillir le système quadrimoteur de 2 054 chevaux déjà présenté par Xiaomi, jamais monté en série. Ce bloc associe deux moteurs maison à des entraînements de nouvelle génération. Des sources évoquent aussi un châssis actif piloté par logiciel, conçu pour la piste. Le modèle se positionnerait au-dessus de la berline haut de gamme actuelle, vendue 529 900 yuans (environ 64 500 euros).

Pour l'heure, Xiaomi n'a rien confirmé au sujet de ce coupé survitaminé. Le constructeur vise toutefois un lancement à l'international au second semestre 2027, en priorité sur les marchés européens. La marque a pourtant assuré que son concept Vision GT resterait purement virtuel. Une supercar électrique servirait alors de vitrine technologique face aux références allemandes et italiennes. Reste à savoir si ce bolide quittera un jour les circuits de test pour les concessions.