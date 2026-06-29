Cette vidéo prouve que la Xiaomi SU7 est déjà prête à débarquer sur nos routes

Xiaomi peaufine sa SU7 électrique avant de viser de nouveaux marchés. Un journaliste a passé une journée au volant de la version restylée, bluffé par une finition digne des références premium. À ses yeux, la berline pourrait débarquer en Europe quasiment sans la moindre retouche.

Les constructeurs chinois multiplient les percées sur le marché de la voiture électrique. Leurs modèles rivalisent désormais avec les références européennes en matière de performances et de finition. Xiaomi s'est fait un nom sur ce terrain en quelques années, à l'image du record signé par le SUV YU7 GT sur le circuit du Nürburgring. Sur le vieux continent, la firme écoule déjà des véhicules par l'importation, sans réseau officiel. Cette montée en puissance pousse le groupe à regarder vers l'Europe.

Cette ambition se concrétise avec la berline électrique restylée de Xiaomi. Le constructeur a revu en profondeur le châssis, la motorisation, l'habitacle et les suspensions. Ces évolutions prolongent la nouvelle SU7 dotée de plus d'autonomie et d'un capteur LiDAR de série. La version Max embarque un double moteur maison de 680 chevaux. Le modèle vise clairement les marchés situés au-delà de la Chine.

La Xiaomi SU7 restylée a bluffé le journaliste qui l'a compare à la Porsche Taycan

La SU7 Max impressionne dès les premiers tours de roue. Selon InsideEVs, qui a conduit la berline une journée entière, son comportement routier rivalise avec celui d'une Porsche Taycan. Le double moteur de 680 chevaux s'appuie sur une batterie de 101,7 kWh. Xiaomi annonce jusqu'à 835 km d'autonomie, sur le cycle chinois CLTC, plus optimiste que la norme européenne. Le PDG de Ford a lui aussi salué la voiture après l'avoir essayée. Depuis ses débuts, le véhicule séduit journalistes et professionnels du secteur. Depuis son lancement en 2024, le modèle s'est écoulé à plus de 380 000 exemplaires en Chine.

Pour le journaliste au volant, la SU7 restylée pourrait rouler en Europe presque sans modification. Son tarif chinois reste inférieur à celui d'une Tesla Model 3, un atout de poids face à la concurrence. Xiaomi prévoit justement d'arriver sur le continent prochainement, sans doute en menant l'offensive avec cette berline. L'arrivée s'appuierait sur les modèles déjà populaires en Chine. Les conducteurs européens pourraient donc bientôt croiser la marque sur leurs routes.