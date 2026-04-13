La Xiaomi Pad 7 passe à moitié prix : une tablette performante à moins de 250 €

La Xiaomi Pad 7 profite d’une belle chute de prix grâce à deux réductions cumulables. Une excellente occasion de s'offrir cette tablette de 11,2 pouces, équipée d’un Snapdragon 7+ Gen 3, pour moins de 250 €.

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Si vous recherchez une tablette polyvalente et performante sans exploser votre budget, la Xiaomi Pad 7 mérite clairement le détour. Très prisé sur le segment des tablettes au rapport qualité-prix agressif, ce modèle voit aujourd’hui son prix tomber à 226 €, au lieu de 431 € à sa sortie. Cela correspond à une réduction de 47%, soit une économie de 205 €.

La tablette est affichée à 246 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais le code promo SRFR20 vous permet de profiter de 20 € de réduction supplémentaire. La tablette est expédiée depuis la France, avec un délai de livraison rapide. Vous avez également la possibilité de payer de manière échelonnée en 4 échéances via PayPal.

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L’équilibre parfait entre performance et petit prix

La Xiaomi Pad 7 est une tablette équilibrée sur tous les plans. Elle convient parfaitement à ceux qui recherchent une expérience proche de celle des modèles haut de gamme pour un prix nettement inférieur. Ce modèle dispose d’un grand écran IPS de 11,2 pouces, une définition de 3200 x 2136 px, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

Elle offre une belle qualité d’affichage, avec une fluidité exemplaire pour divers usages : streaming, navigation ou encore pour les jeux vidéo.

Sous le capot, la Pad 7 est propulsée par un processeur Snapdragon 7+ Gen 3 gravé en 4 nm, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM selon la capacité de stockage. Cette configuration assure des performances solides, même pour le multitâche et les jeux 3D.

Pour ce qui est de l’autonomie, Xiaomi propose une batterie de 8 850 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W. Le constructeur annonce plus de 20 heures de lecture vidéo, soit jusqu’à 2 jours en utilisation classique au quotidien.

La Xiaomi Pad 7 offre d’autres atouts, notamment une partie audio très correcte, reposant sur quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Pour la photo, on retrouve un capteur arrière de 13 MP et une caméra frontale de 8 MP, suffisants pour des appels vidéo de qualité et des prises de vue occasionnelles. À 226 €, difficile de trouver mieux.