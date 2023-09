Xiaomi MS11: la voiture électrique entre en essai de production, la sortie se rapproche

Après des mois de silence, la première voiture électrique du constructeur Xiaomi entre en phase d'essai de production. C'est l'une des dernières avant la sortie officielle du véhicule.



Construire une voiture, c'est long. Idée, conception, design, étude de faisabilité, des coûts, fabrication du prototype, tests… Les étapes sont nombreuses et pour Xiaomi, pas question de les bâcler. Le constructeur chinois a officialisé son entrée dans le marché des voitures électriques en 2021 déjà. Le PDG de la marque, Lei Jun, annonçait qu'il voulait sortir une berline ou un SUV. À l'époque, il parlait d'un prix entre 100 000 et 300 000 yuans. Aujourd'hui, cela ferait entre 12 750 et 38 240 € environ, avant les taxes.

Il faut attendre environ un an avant d'avoir des nouvelles du véhicule. On apprend ainsi que la voiture électrique de Xiaomi sortira en 2024. Pas de SUV, mais une berline 4 portes 100 % électrique, dont le prix ne devrait pas dépasser les 30 000 €. L'entreprise intégrera à son modèle un système de conduite autonome développé en interne, le Xiaomi Pilot. Grâce à une voiture de test repérée plus tôt, on sait qu'il utilisera un capteur LiDAR. Celui-là même qu'Elon Musk trouve “coûteux” et “inutile”, mais qu'on peut apercevoir sur des prototypes Telsa.

La Xiaomi MS11 passe en phase d'essai de production, sa sortie approche

Début 2023, la voiture est repérée en Chine. Évidemment camouflée sous une bâche, elle ne dévoile pas grand chose. Quelques jours après, une vidéo circule sur Weibo, le réseau social chinois. On y voit le PDG de Xiaomi tester lui-même la conduite sur route enneigée. Mais là encore, malgré la présence de 2 voitures, on n'apprend rien de plus. La patience des curieux est enfin récompensée fin janvier avec une fuite qui montre son design et son nom supposé : la Xiaomi MS11.

L'automobile électrique est bien une TP, dont elle reprend les codes modernes, avec quelques touches sportives au niveau des phares et des pare-chocs notamment. Dernièrement, on apprend donc que la Xiaomi MS11 serait entrée en phase de test de production. Autrement dit, le constructeur vérifie si la fabrication du véhicule se déroule sans accroc. Cette phase étant l'une des dernières avant la production de masse, la sortie de la MS11 semble plus proche qu'il n'y paraît.