Toutes les voitures récentes sont de véritables passoires pour vos données privées, selon Mozilla

Si vous pensez que ce qui se passe dans l’habitacle de votre voiture ne regarde que vous, vous n’êtes pas loin de la vérité. En effet, selon Mozilla, à travers sa multitude de capteurs, microphones et caméras, votre véhicule espionne vos faits et gestes.

Dans son blog dédié à la sécurité de la vie privée, Mozilla n’a pas de mots assez durs pour qualifier les politiques en matière de sécurité des données des utilisateurs des fabricants d’automobiles. À en croire la fondation, si elles sont au mieux inexistantes, elles sont le plus souvent très opaques.

Les voitures récentes sont de plus en plus connectées et les modèles dotés des technologies les plus modernes, comme les Tesla et leur Autopilot, ou un système d’infodivertissement à la pointe, par exemple peuvent produire plusieurs gigaoctets d’informations au quotidien. Qu’advient-il de ces données une fois qu’elles arrivent sur les serveurs des constructeurs automobiles ? Mozilla a mené l’enquête, mais la question reste sans réponse.

Selon Mozilla, les voitures sont les pires produits en matière de confidentialité des données

Alors que les consommateurs scrutent les agissements des fabricants de montres, smartphones et autres accessoires connectés, personne ne s’est vraiment penché sur les pratiques de l’industrie automobile. Et pourtant, cette dernière « s’est discrètement lancée dans le commerce des données en transformant leurs véhicules en de puissantes machines à recueillir des données, […] des machines qui ont un pouvoir inégalé de surveillance, d’écoute et de collecte d’informations sur ce que vous faites et où vous allez dans votre voiture ».

Sur les 25 marques étudiées, strictement aucune ne remplit les Critères élémentaires de sécurité de Mozilla. De plus :

elles recueillent beaucoup trop de données

84 % d’entre elles partagent ou vendent vos données

92 % d’entre elles ne donnent aucun contrôle aux clients sur l’utilisation desdites données

Certains constructeurs tels que Nissan et Hyundai se réservent même le droit de recueillir des données concernant vos ébats dans la voiture ! On notera que dans ce classement, c’est Renault qui s’en tire le moins mal. Si la marque au losange se doit de respecter le RGPD, les autres constructeurs sont moins scrupuleux et vendent les données de leurs clients.