Xiaomi : sa voiture électrique autonome repérée avec un capteur LiDAR sur le toit

Alors qu’on sait que Xiaomi a pour projet de se lancer sur le marché des voitures électriques, un prototype autonome a déjà été repéré en Chine, avec un capteur LiDAR sur le toit.

L’année dernière, Xiaomi a officiellement annoncé qu’il se lançait sur le marché des voitures électriques avec sa nouvelle filiale Xiaomi Automobile, portée par le PDG Lei Jun lui-même. Alors que le fabricant chinois a déjà promis que nous verrons un prototype de sa première voiture électrique dès le 3e trimestre de cette année, il semblerait que celui-ci ait déjà été aperçu sur les routes en Chine.

En effet, un utilisateur de Weibo nommé Toxic Digital a partagé ce qui semble être la première image de la voiture électrique de Xiaomi. Sur le flanc du véhicule, on peut lire « test de conduite autonome Xiaomi », ce qui confirme les intentions du fabricant de concurrencer d’autres acteurs tels que Tesla avec son propre véhicule autonome. Pour rappel, Xiaomi a prévu d'investir pas moins de 10 milliards de dollars dans sa nouvelle division automobile au cours de dix prochaines années.

La Xiaomi Car utilise un capteur LiDAR

Comme on peut le voir sur le toit de la voiture, celle-ci utilise un capteur LiDAR pour sa conduite automatisée, un système bien moins discret que le Tesla Vision, ces 8 caméras à 360 degrés autour des véhicules d’Elon Musk. Le milliardaire a toujours été contre l’utilisation des capteurs LiDAR, qu’il qualifie de « coûteux » et « inutile ». On imagine que ce capteur LiDAR devrait être équipé directement dans la voiture sur la version finale.

La voiture de Xiaomi ressemble étrangement à une voiture électrique chinoise, la Han EV du constructeur automobile BYD. Cette berline électrique propose une autonomie d’environ 400 à 500 km, et BYD parle d'un 0 à 100 en 3,9 secondes. On ne sait pas exactement si Xiaomi a noué un partenariat stratégique avec BYD pour utiliser sa voiture dans le cadre de son test de conduite autonome, ou si le fabricant compte commercialiser sa propre version de la Han EV.

Par le passé, Xiaomi a déjà dévoilé le prix de son futur bolide électrique. Le fabricant prévoit de vendre la voiture à un prix situé entre 100 000 et 300 000 yuans, soit entre 14 500 et 44 000 euros. Il s’agirait donc d’une des berlines électriques les plus abordables du marché.