Xiaomi : sa 1re voiture électrique est aperçue en Chine

La première voiture électrique de Xiaomi a été aperçue dans la rue en Chine. Il s'agit des toutes premières images de la voiture électrique du constructeur. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un modèle de pré-série entièrement camouflé.

Comme vous le savez peut-être, cela plus d'un an maintenant que Xiaomi a officialisé l'existence de sa première voiture électrique. Pour l'instant, on sait qu'il s'agira d'une berline électrique dont la sortie est prévue en 2024.

Pensée comme une concurrente directe à Tesla et sa Model 3, le PDG de Xiaomi Lei Jun a évoqué un prix de vente inférieur à 40 000 dollars. Plus précisément, la facture sera contenue entre 12 000 et 38 000 euros hors taxe.

Concernant les caractéristiques techniques de la voiture, on ne sait encore très peu, hormis le fait qu'elle devrait proposer des fonctionnalités de conduite autonome. Pour ce faire, la firme chinoise compte exploiter le Xiaomi Pilot, un système imaginé par la firme et basé sur le LiDAR. Par ailleurs, un rapport du site chinois 36kr a affirmé en août 2022 que la voiture pourra atteindre les 1000 km d'autonomie en une seule charge, via une nouvelle batterie Qilin développée par CATL.

La voiture électrique de Xiaomi aperçue en Chine

Cependant et à l'heure où nous écrivons ces lignes, Xiaomi n'a toujours pas présenté en grandes pompes sa voiture électrique. Néanmoins, un utilisateur sur Weibo a partagé quelques photos de ce qui semble être la voiture électrique de Xiaomi, dans une version de pré-série entièrement camouflée.

“Il s'agirait d'une voiture Xiaomi entièrement camouflée, avec un LiDAR sur le toit, un autre LiDAR sur le côté arrière gauche de la voiture, avec des étriers de frein jaunes et une ligne quelque peu similaire à celle de la Xiaopeng P7″, écrit l'auteur de la publication.

Pour rappel, Xiaomi n'est pas la seule marque high-tech à vouloir se lancer sur le marché de l'automobile électrique. Ce 5 janvier 2023, Sony a présenté Afeela, une toute nouvelle voiture électrique conçue en partenariat avec Honda. La firme nippone a levé le voile sur ce projet ambitieux à l'occasion du CES 2023 de Las Vegas. Pour l'instant, peu d'informations ont filtré à son sujet, hormis qu'elle sera dotée de capacités de conduite autonome de niveau 3, tandis que son lancement est prévu à l'horizon 2026.