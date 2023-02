Tesla équipe ses prototypes de Semi avec des capteurs LiDAR, Elon Musk a-t-il changé d’avis ?

Des photos de prototypes du Semi de Tesla circulent actuellement sur Twitter. Elles nous dévoilent que même si les véhicules de la marque ne l'utiliseront pas, Tesla utilise activement la technologie LiDAR dans le développement des fonctionnalités Autopilot et FSB.

Un membre de Twitter nommé The Kilowatts a partagé des photos dévoilant deux prototypes de Semi, le tracteur semi-remorque électrifié de Class 8 de Tesla. Les plus fins observateurs ont rapidement noté qu’en plus d’intégrer des caméras, le capot des poids lourds était surmonté de capteurs LiDAR. Un petit détail qui a de quoi interpeller puisque dès 2022, Tesla a commencé à supprimer les différents capteurs utilisés dans ses voitures pour la conduite autonome pour au profit exclusif des caméras à 360°.

Les ingénieurs auraient-ils fait volte-face et décidé de réutiliser cette technologie qui permet de mesurer les distances en ciblant un objet avec un laser ? C’est fort peu probable. Rappelons ainsi qu’Elon Musk l’avait qualifiée de coûteuse et inutile. Selon un membre de Twitter, les capteurs LiDAR sont fréquemment installés sur les voitures de la marque, ici le Semi et le Cybertruck, à des fins de comparaison avec les technologies maison de Tesla.

Le Semi arbore des capteurs LiDAR, mais n'utilisera pas cette technologie

On entend souvent parler des LiDAR dans le cadre de la conduite autonome, l’autre nom du pilotage automatique. Si Tesla promet depuis des lustres que ses véhicules seront bientôt prêts à proposer cette fonctionnalité révolutionnaire, dans les faits, Mercedes est le premier constructeur automobile à recevoir une certification pour sa technologie de conduite autonome de niveau 3 aux Etats-Unis.

Cela ne devrait pas pour autant perturber le sommeil d’Elon Musk, puisqu’en novembre 2022, la compagnie avançait que plus de 1,6 millions de clients potentiels ont précommandé le Cybertruck, le pickup tout électrique dont la sortie ne cesse d’être repoussée. Concernant le camion de la compagnie, bien qu'il n’intéresse pas autant les foules, il se murmure que Tesla compte fabriquer 50 000 Semi d’ici 2024.

