Xiaomi MS11 : voici à quoi ressemble la première voiture électrique du constructeur

Après de longs mois d’attente, nous avons enfin un premier aperçu de la première voiture électrique de Xiaomi. Visiblement baptisée MS11, celle-ci reprend le look des berlines modernes, en y ajoutant un aspect coupé sportive qui plaira aux amateurs d’Aston Martin. On distingue également un capteur LiDAR sur la partie haute du pare-brise.

Les rumeurs autour de la première voiture électrique de Xiaomi ne datent pas d’hier. Néanmoins, il aura fallu un certain temps pour avoir un aperçu de cette dernière. Nous avons bien eu droit à un léger teasing en ce début d’année lorsque la voiture a été aperçue en Chine, mais il était encore difficile de savoir à quoi celle-ci ressemble vraiment. En développement depuis au moins 2021, ce n’est donc qu’aujourd’hui que les premières images du véhicule ont fuité sur le réseau social chinois Weibo.

Première information, et non des moindres, ces images révèlent ce qui pourrait le nom officiel de la voiture : la MS11. Celle-ci adopte le look relativement classique de la berline moderne, avec ses lignes allongées et ses quatre portes. Xiaomi y a toutefois ajouté quelques touches sportives, qui ne sont pas sans rappeler certains modèles McLaren, notamment au niveau des phares et des pare-chocs. À l’arrière, le constructeur a opté pour une barre de feux occupant toute la largeur du véhicule.

Le design de la voiture électrique Xiaomi se dévoile des mois à l’avance

Si son train arrière s’inspire de ce que peut faire, entre autres, Aston Martin, on retrouve également un peu de Lamborghini au niveau des jantes. Bref, Xiaomi s’est visiblement inspiré de ce que fait la concurrence pour donner une allure véritablement sportive à sa voiture. Une décision finalement pas si étonnante, étant donné que les voitures électriques doivent optimiser autant que possible leur aérodynamique.

Sur le même sujet — Voiture électrique Xiaomi : la tenue de route sur neige testée par le PDG lui-même

Voici donc pour l’aspect sportif, mais qu’en est-il de la technologie ? Xiaomi ne semble pas non plus avoir fait l’impasse sur ce point, comme le prouve le capteur LiDAR que l’on distingue sur la partie haute du pare-brise, rappelant que le constructeur souhaite se faire une place sur le marché de la conduite autonome. Du reste, la voiture est encore relativement inconnue. Nous savons en revanche qu’elle devrait être équipée de batteries CATL, qui lui permettraient d’atteindre une autonomie de 1000 km.